Dončića ni, pol ekipe je poškodovane, Mavericksi pa so dvignili cene kart

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko, v Teksasu jih ima očitno največ. Še pred nekaj meseci je dvorana American Airlines bila prepolna na tekmah velikega finala lige NBA, zdaj je v zadnjih četrtinah vse pogosteje pol prazna. Vodstvo svojo odločitev o višanju cen sezonskih kart brani s "stalnimi investicijami v moštvo in navdušenjem navijačev". Do tega sklepa so očitno prišli na podlagi podatkov, ki so bili aktualni, ko je član moštva še vedno bil Luka Dončić, ena največjih zvezd v ligi NBA. Zdaj je situacija popolnoma drugačna.