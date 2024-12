Ko so vsi zdravi in razpoloženi, so z Dončićem na čelu skoraj nepremagljivi

Luka Dončić se je vrnil na parkete lige NBA in bil še enkrat znova nerešljiva uganka za nasprotnike. Tokrat je v zmagi proti Portlandu (132:108) zabeležil 27 točk, 7 skokov in 7 asistenc, njegovemu vzoru pa so sledili tudi njegovi soigralci, predvsem center Daniel Gafford, ki je bil po obračunu navdušen nad svojo predstavo.

Po novembrski seriji štirih zaporednih porazov so se Teksašani pobrali in nato zmagali na 14 od zadnjih 17 tekem za razmerje zmag in porazov 19-10. Luka Dončić je do zdaj manjkal na številnih tekmah in tokrat je po povratku v prvi četrtini zadel le enega od šestih metov, po odličnem nadaljevanju tekme pa zdaj upa, da so poškodbe del preteklosti. "Mislim, da smo v odličnem položaju. Manjkal sem na nekaterih tekmah, drugi so manjkali, ampak mislim, da smo na dobrem mestu. Čaka nas še veliko dela, ampak smo v dobrem stanju," je o svojem moštvu dejal Slovenec.

Luka Dončić se je odlično vrnil po poškodbi. FOTO: AP icon-expand

Mavericksi so blesteli tudi po zaslugi Daniela Gafforda, ki je z 23 točkami in popolnim metom iz igre (7/7) dominiral pod obročem. Dodal je še 14 prostih metov, od katerih jih je zadel devet. "Imeli smo padce, ko smo dovolili negativnosti, da nas je preplavila, vendar smo našli načine, kako to prebroditi, ostati ekipa in se spopasti s težavami. Vsaka tekma ne bo popolna, ampak miselnost je, da smo čim bolj dosledni in da uživamo v igri. Če uživaš v tem, gre veliko pozitivne energije skozi ekipo in je kot domino efekt. Ko poskušaš priti tja, kjer smo bili lani, bodo na poti ovire," je po obračunu dejal center Dallasa. Tudi trener Jason Kidd ogromno stavi na povezanost ekipe, ki po poletnih okrepitvah končno leti, ko so vsi zdravi, pa je zagotovo ena najboljših v ligi. A strateg Mavsov opozarja: "Zdaj, ko smo bolj zdravi, se bo zgodilo, da nekateri fantje ne bodo več dobili toliko minut kot prej. Toda vprašanje je, ali bomo še naprej navijali drug za drugega, delali naprej, in ta ekipa bo s tem nadaljevala."

To je bila druga zaporedna zmaga Dallasa, ki igra vse bolje. Ko je Kidd v prvo postavo vključil Kyrieja Irvinga, Luko Dončića, Klayja Thompsona, P. J. Washingtona in Derecka Livelyja Mavericksi na šestih obračunih še niso izgubili. Trener Teksašanov se zaveda, kako pomembno bo nadaljevati z enakim tempom. "Pred nami je še veliko tekem in priložnosti, da postanemo boljši. Verjamemo, da smo se v zadnjem času odrezali kar dobro. Vendar se ne smemo sprostiti. Zahod je pretežek. Nismo še zadovoljni," je po obračunu dejal Kidd.

