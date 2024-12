Dallas je še naprej vroč, padel tudi Memphis

Dallas Mavericksi so na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA v American Airlines Areni gostili ekipo Memphis Grizzlies, ki je na lestvici zahoda tretja. Teksašani nadaljujejo z odličnimi predstavami, saj so zabeležili še peto zmago v nizu (121:116), skupaj pa je to deveti uspeh na zadnjih desetih tekmah. Luka Dončić, ki se je pred dnevi vrnil po poškodbi zapestja in takoj zablestel, je tokrat dosegel 37 točk. Dodal je še dvanajst skokov, štiri podaje in štiri ukradene žoge v 40 minutah igre. Tekma je štela tudi za pokalno tekmovanje. Dallas je napredoval v četrtfinale.