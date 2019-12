Mavsi po četrtini sezone 'vohajo' končnico: Le nadaljevati moramo tako

V zaključku tekme je dallaško moštvo do zmage s 121:114 popeljal njegov prvi zvezdnik Luka Dončić , ki se je s soigralci veselil uspešne otvoritve niza treh tekem pred domačimi gledalci. To je bila že četrta zaporedna zmaga za Žrebičke in deveta na zadnjih desetih tekmah.

Z zapestjem Dwighta Powella , junaka zmage nad Minnesota Timberwolvesi , bo očitno vse v najlepšem redu, potem ko je 28-letni Kanadčan v zadnji četrtini pod košem trčil s soigralcem Kristapsom Porzingisom in enim od nasprotnikov. Zdelo se je, da je huje poškodovan, potem ko je bil Powell v osrčju povratka Mavsov, ki so proti gostom zaostajali že za enajst točk, nato pa prevzeli vodstvo in v trenutku poškodbe košarkarja iz Toronta vodili za pet. Powell je dosegel 24 točk (met 9/9), po tekmi pa opravil rentgenski pregled, ki naj bi pokazal, da poškodba ni hujša.

Dončića so gostje dobro ustavljali in mu onemogočili doseganje lahkih košev, zelo redko se je pojavil tudi na črti prostih metov. Resen kandidat za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela je malce tudi začel izgubljati živce in dobil tehnično napako, potem ko je imel sodnik David Guthrie očitno dovolj njegovih pritožb, ko je Dallas v zaključku tretje četrtine zaostajal za osem točk.

Kot da bi se ujel v vrtljiva vrata "Občutek imam, kot da bi se mi roka ujela v vrtljiva vrata. Vse bo v redu. Občutek ni bil dober, a na srečo ni prišlo do zloma," je uradna spletna stran kluba citirala Powella. "Igral je izjemno pomembno vlogo v tej tekmi,"pa je o varovancu povedal trener Rick Carlisle : "Ko pogledate njegovo statistiko, je bila fenomenalna. Vso noč je opravljal umazano delo in poskušal igrati obrambo na (Karlu-Anthonyju) Townsu. Bil je izjemen."

Dončić: Zmagali smo. To je pomembno zame.

"Če je bilo težko ohraniti mirno kri? Mislim, da so to vsi videli ... A moramo se še naprej osredotočati le na tekmo. Zmagali smo. To je pomembno zame. Moramo le nadaljevati tako. Zdaj smo sredi dobrega niza," je ocenil Dončić, ki je dosegel 22 točk in jim dodal še sedem skokov ter šest podaj.

Poleg Powella so se izkazali tudi možje s klopi: Jalen Brunson, Delon Wright, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith in Seth Curry so v zaključku tretje in na začetku zadnje četrtine dvignili ekipo in močno prispevali k vodstvu s 103:99. Manj kot pet minut pred koncem tekme sta v igro spet prišla Dončić in Porzingis ter Dallasovo barko uspešno pripeljala v miren pristan. Uspešen met za tri Ljubljančana je pognal Mavse do niza 11:5, ki je pomenil pobeg na neulovljivo prednost s 114:104.

"Doma smo se malce izboljšali po res slabem začetku (ko so dvakrat zmagali in trikrat izgubili pred domačimi navijači, op. a.) in tako moramo nadaljevati," je še menil Carlisle. "Ta konec tedna imamo dve zaporedni domači tekmi, kar je unikatno. Doma moramo igrati bolje. Še vedno je zelo zgodaj, a imamo veliko časa, da se uravnovesimo. A moramo biti boljši tukaj, o tem ni dvoma," je skleni trener Dallasa.

Najboljši trenutki Luka Dončića v izjemnem novembru, potem ko ga je vodstvo lige NBA izbralo za igralca meseca: