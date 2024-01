Dončić in Irving zrežirala zmago Dallasa proti 'vroči' Minnesoti

Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić , so v domači dvorani osvojili pomemben skalp. Na krilih 34 točk Dončića ter 35 Kyrieja Irvinga so s 115:108 premagali najboljšo ekipo zahodne konference, Minnesoto Timberwolves. Volkovi kljub porazu ostajajo prvi na zahodu z izkupičkom 25-10, Mavericks so šesti z 22-15. Dončić, ki je dodal še šest skokov in osem podaj, ter Irving, ki je v zadnji četrtini zadel dve ključni trojki, sta se uspešno zoperstavila tudi 36 točkam zvezdnika gostov, Anthonyja Edwardsa .

Zmagali pa so Denver Nuggets, ki so številka 2 na zahodu. Tokrat so s 131:114 premagali najslabšo ekipo Detroit Pistons. Jamal Murray je dosegel osebni rekord sezone s 37 točkami, Nikola Jokić pa se je zadovoljil z le tremi meti, ki so vodili do štirih točk, a vpisal še 16 podaj in pet blokad. Član Denverja je tudi Vlatko Čančar, a zaradi hude poškodbe pred sezono ne igra.

LeBron James je s soigralci prekinil niz štirih porazov na prestižnem mestnem derbiju v dvorani Crypto.com Arena. Lakers so zmagali proti Clippers s 106:103. Devetintridesetletni James je bil s 25 točkami, z osmimi skoki in s sedmimi podajami prvi igralec jezernikov, na drugi strani pa sta Paul George in Ivica Zubac dosegla po 22 točk. To je bil prvi poraz za Clippers po petih zmagah, a kljub temu ostajajo na četrtem mestu zahoda. Lakers so deseti.