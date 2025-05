Nagrada za poslušnost Dallasa? 'Nico je ves čas vedel, da se bo to zgodilo'

Odhod Luke Dončića v Los Angeles Lakerse mnogim še vedno ni smiseln. Posledičen padec, pravzaprav potop njegovega nekdanjega moštva Dallas Mavericks po njegovem prisilnem odhodu je bil posledično za mnoge pričakovan. A štiri kroglice na loteriji, ki je odločila zaporedje izborov moštev na prihajajočem naboru, so vse spremenile. V trenutku, ko so Mavericksi ugotovili, da bo poleti nov član njihovega moštva postal eden najbolj nadarjenih mladih košarkarjev v zadnjih letih Cooper Flagg, je prihodnost na videz izgubljene franšize postala veliko bolj svetla. Teorije zarote, v katerih so mnogi iskali razloge za na videz nesmiselno odločitev Mavericksov, pa so znova planile na površje.

OGLAS

Vodenje lige NBA je na videz neskončno zapleteno. Pravil za akterje na parketu je nešteto, na prvi pogled pa jih je še več za tiste, ki v pisarnah vodijo 30 franšiz. Če košarkarje vodi želja po napredku, dokazovanju in zmagovanju, se vodstvo lige osredotoča na nekaj popolnoma drugega – denar. Dejstvo je, da ligo vodijo lastniki vseh franšiz, ki poleg prestiža želijo čim večji zaslužek. NBA se je v zadnjih desetletjih na področju marketinga močno okrepil. Pod vodstvom nekdanjega predsednika Davida Sterna je prepoznavnost lige poskočila v nebo. Spretno je izkoristil najprej rivalstvo Magica Johnsona in Larryja Birda, nato izjemne predstave edinstvenega Michaela Jordana. Vse večje zanimanje navijačev je dolgo časa spretno spreminjal v vse večje dobičke, ki so iz leta v leto višali vrednost franšiz. Stern se je dobro zavedal, da so superzvezdniki edini pravi gonilci zanimanja za ligo. Vsaka generacija ima svojega, po 37-letnemu Stephenu Curryju, 40-letnemu LeBronu Jamesu in 36-letnemu Kevinu Durantu pa je zdaj prišel čas za naslednjo generacijo zvezdnikov, ki bodo prodajali vstopnice v NBA dvoranah.

Kevin Durant, Stephen Curry in LeBron James FOTO: AP icon-expand

Zaradi edinstveno ameriškega sistema zaprte lige, kjer se košarkarji nenehno vrtijo v zaključenem krogu 30 moštev, je vsakoletni nabor edini pravi način, da se manjša moštva dokopajo svojega mladega zvezdnika in ga v prvih štirih letih njegove NBA kariere poskušajo prepričati, da je moštvo, ki ga je izbralo, tisto, za katero želi igrati celotno kariero. Seveda se zvezdnikov lahko dokopajo tudi na druge načine. Prvi je trg prostih igralcev, na katerem pa dominirajo franšize iz velikih mest. Tu prednjačijo Los Angeles Lakersi, Boston Celticsi, New York Knicksi in Golden State Warriorsi, ki igrajo v finančno najmočnejših trgih. Lastniki televizijskih pravic prav za njihove tekme odštejejo največ ameriških zelencev in posledično se največji zvezdniki zaradi lastnih finančnih interesov in višjih sponzorskih pogodb najpogosteje odločijo za odhod v ta moštva. Golden State je oba načina mojstrsko izkoristil za dominacijo med leti 2015 in 2018. Curry je v moštvo prišel leta 2009 kot sedmi izbor v prvi rundi, naslova v letih 2017 in 2018 pa je moštvo iz San Francisca osvojilo po prihodu Duranta, ki je bil prosti igralec. Los Angeles Lakersi so naslov leta 2020 osvojili po tem, ko je v mesto angelov kot prosti igralec priletel LeBron James. Ko manjšemu moštvu v naročje pade mladi zvezdnik, se lastniki kluba zahvalijo košarkarskim bogovom in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da ta zvezdnik ostane čim dlje srečen. Milwaukeeju se je ta pristop z Giannisom Antetokounmpom izplačal leta 2021, ko so z Grkom osvojili šele drugi naslov v svoji zgodovini in prvega po 50 letih. Enako je uspelo Dallasu z Dirkom Nowitzkijem, ki je franšizo do edinega naslova popeljal leta 2011. Če bo Giannis kdaj zapustil Milwaukee, se vodstvo tega kluba dobro zaveda, da bodo njihove možnosti za osvojitev novega naslova dramatično padle. Zato je leta 2018 zdaj nekdanji lastnik Mavericksov Mark Cuban skakal od veselja, ko je pred zadnjo sezono v Nowitzkijevi bogati karieri na naboru dobil njegovega naslednika. Luka Dončić je s svojimi izjemnimi predstavami presenetil tudi vedno samozavestnega Cubana in Maverickse že v svojih prvih šestih sezonah pripeljal do konferenčnega finala in lanskega velikega finala. Cuban je nekoč dejal, da bi v primeru, da bi moral izbrati med svojo ženo in Luko Dončićem, v trenutku vložil prošnjo za ločitev. Podobno razmišlja tudi 99 odstotkov lastnikov franšiz v ligi NBA in največji zvezdniki lige svoja moštva posledično zelo redko zapustijo proti svoji volji. Zdaj smo prišli do tretjega načina pridobivanja zvezdnikov – zamenjave.

Jason Kidd, Nico Harrison, Mark Cuban in Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

Velika moštva pogosto izkoristijo nezadovoljstvo košarkarjev v manjših moštvih in ti potem izsilijo zamenjavo. To je Boston storil leta 2007, ko je v moštvo pripeljal Rayja Allena iz Seattla in Kevina Garnetta iz Minnesote. Leto pozneje so Celticsi osvojili naslov. Lakersi so naslov leta 2021 osvojili po tem, ko je Anthony Davis izsilil prestop iz New Orleansa v Los Angeles. Skupna enačica pri vseh teh prestopih je nezadovoljstvo velikih igralcev v manjših franšizah in dejstvo, da so bila manjša moštva prisiljena v drastične poteze. Zato je bila odločitev Dallasa, da se reši Luke Dončića, tako šokantna in edinstvena. Eden od vodilnih mož v enem od drugih moštev je kmalu po šokantni zamenjavi dejal, da bi za Luko Dončića "dal vse", a športni direktor Mavsov Nico Harrison se z drugimi moštvi ni želel pogajati in Lakersi so Dončića dobili občutno "pod ceno". Vsi vemo, kaj je sledilo. Harrison je postal najbolj osovražen človek v Teksasu. Kljub njegovemu vztrajanju, da temu ni tako, so številni novinarji in navijači v Ameriki špekulirali, da odhod Dončića v resnici ni bila njegova zamisel, ampak odločitev lastnikov franšize in vodilnih mož v ligi NBA.

Teorija ali resnica?

Na tej točki vstopimo v meglen svet teorij zarote. Dallas je po odhodu Dončića hitro začel padati na lestvici in sezono končal z enakim številom zmag kot Chicago Bulls. Zato je liga NBA s pomočjo kovanca odločila, katero moštvo bo enajsto po odstotkih možnosti za prvi izbor na naboru. Dallas je zmagal pri metu kovanca in namesto 1,7-odstotne možnosti je po novem imel 1,8-odstotno možnost za prvi izbor na naboru. Zdaj je jasno, da je bila ta 0,1-odstotna razlika odločilna.

Loterija pred naborom poteka na edinstven način. Žreb uporablja 14 ping-pong žogic, oštevilčenih od 1 do 14. Ko se izmed 14 žogic izžreba štiri, je, ne glede na vrstni red žrebanja, možna 1.001 kombinacija. Pred žrebom je 1.000 od 1.001 kombinacije dodeljenih 14 ekipam, ki sodelujejo v loteriji. Med žrebom se vseh 14 žogic vstavi v napravo za žrebanje. Žogice najprej mešajo 20 sekund in izžrebajo prvo žogico. Preostale žogice se nato znova mešajo 10 sekund in izžreba se druga žogica. Sledi še eno 10-sekundno mešanje in tretja izžrebana žogica, nato še zadnje 10-sekundno mešanje in četrta izžrebana žogica. Ekipa, ki ji je bila dodeljena kombinacija teh štirih izžrebanih žogic, prejme prvi izbor na naboru lige NBA.

Prav Dallas je v isti sezoni, ko je svojega najboljšega igralca poslal v drugo mesto, imel tako srečo, da je naprava za žrebanje ponudila edinstveno kombinacijo štirih številk. Preden rezultate žreba v televizijskem prenosu objavi ESPN, rezultate izvedo izbrani predstavniki franšiz in izbrani novinarji. Novinar ameriške spletne strani The Ringer Zach Lowe je bil prisoten v prostoru, kjer je potekal žreb. "Vsi so umirali od smeha. Komaj so zadrževali smeh, gledali so drug drugega, kot da bi hoteli reči: "Se ti hecaš?" je trenutke po tem, ko so vodilni možje vseh 30 moštev ugotovili, da je Dallas prejel prvi izbor na letošnjem naboru, opisal Lowe. Njegova naslednja izjava ne bo umirila teorij zarote. V prostoru, polnem izbranih novinarjev in vodilnih mož vseh franšiz, se je šepetalo sledeče: "V sobi so bili ljudje, ne bom rekel, kateri ljudje, ki so dejali, da je Nico ves čas vedel, da se bo to zgodilo." Če vodilni ljudje v ligi dvomijo v legitimnost loterije ...

Je LeBron vse skupaj napovedal?

Gremo naprej. Marca letos, mesec dni po prihodu Dončića v Lakerse, je LeBron James v podcastu The Pat McAfee Show javno podvomil v legitimnost loterije. James je pred prihodom v ligo leta 2003 veljal za najbolj nadarjenega mladega košarkarja vseh časov in jasno je bilo, da ga bo izbralo moštvo, ki bo imelo prvi izbor na naboru. Rojen je bil v mestecu Akron, nedaleč stran od Clevelanda. "Ko so med loterijo padle žogice, je prav Cleveland dobil prvi izbor? Mislim, da je to ... Poskrbimo, da bo LeBron ostal doma. Patrick Ewing je šel v Knickse, Derrick Rose je šel v Chicago Bullse. Razumem, kakšna je naloga," je marca dejal trenutno največji zvezdnik v ligi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Patrick Ewing je bil prvi izbor na prvem naboru v zgodovini ameriškega športa. To se je zgodilo pred natanko 40 leti in mnogi so dvomili v postopek pri tej loteriji, saj naj bi takratni predsednik lige Stern želel oživeti slabe New York Knickse. Derrick Rose je bil rojen v Chicagu, 19 let pozneje so ga na naboru s prvim izborom izbrali Chicago Bullsi, ki so enako kot Mavericksi letos imeli zgolj 1,7-odstotno možnost za prvi izbor. Po odhodu LeBrona Jamesa iz Clevelanda v Miami leta 2010 je po koncu naslednje sezone, kljub zgolj 2,8-odstotnim možnostim, prav Cleveland zmagal na loteriji in za nagrado prejel Kyrieja Irvinga. Leta 2011 se je New Orleans znašel v podobnem položaju kot Dallas letos. Prvi zvezdnik Chris Paul je zahteval odhod iz moštva, liga pa je blokirala njegov dogovorjen prestop v Lakerse in pozneje odobrila njegov odhod v LA Clipperse. Po koncu te sezone (leta 2012) je New Orleans prejel prvi izbor na prihajajočem naboru in izbral Anthonyja Davisa. Sedem let pozneje je Davis zahteval odhod iz New Orleansa, leta 2019 se je njegova želja uresničila in odšel je v Lakerse. Tudi po koncu te sezone je New Orleans bil "nagrajen" s prvim izborom na naboru. Letos je Dallas Dončića poslal v Lakerse in zdaj smo tu, kjer smo.