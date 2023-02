Dallas zdržal nalet New Orleansa po poškodbi Dončića

Luka Dončić ni končal tekme v American Airlines Centru proti ekipi New Orleans, Teksašani pa so kljub temu zmagali. Triindvajsetletnik je pred domačimi navijači z 31 točkami odločno pomagal svoji ekipi Dallas Mavericks do pomembnega uspeha v boju za končnico (111:106). Ljubljančan je dodal še osem skokov in štiri podaje, skupaj pa je na parketu preživel le 23 minut. Domači so po prvem polčasu vodili s 70:43, na koncu pa ob odsotnosti svojega prvega zvezdnika trepetali za zmago, saj so pelikani uprizorili izjemen zaključek tekme. Izkazal se je tudi Vlatko Čančar, ki je ob domači zmagi Denverja proti Golden Statu (134:117) dosegel kar 17 točk.

Izidi liga NBA, redni del:

Chicago Bulls - Charlotte Hornets 114:98 Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 111:106 (40:22, 30:21, 25:33, 16:30)



Denver Nuggets - Golden State Warriors 134:117