Harrisonovi resnični razlogi: 'Želel je dokazati, da je on glavni, nihče ne sme dvomiti vanj'

O zakulisju zamenjave, ki je februarja šokirala svet in Luko Dončića iz Dallasa poslala v Los Angeles, je bilo v zadnjih mesecih napisanega marsikaj. Vodstvo Mavericksov, na čelu s predstavnikom lastnikov Patrickom Dumontom in športnim direktorjem Nicom Harrisonom, je Slovenca poskušalo posredno blatiti in kritizirati njegov pristop, a izjemno slabi rezultati v zaključku sezone so terjali svoj davek in zdaj je vse bolj jasno, da jim bo v kratkem zmanjkalo izgovorov za enega najslabših poslov v zgodovini lige NBA.

ESPN-ov novinar Tim MacMahon je ljudem v franšizi Dallas Mavericksov zelo znan. Mark Cuban mu je nekoč prepovedal vstop v domačo dvorano Mavsov, Luka Dončić mu je na novinarskih konferencah večkrat dal vedeti, kaj si misli o njem. MacMahon pri nekdanjem režimu Mavsov milo rečeno ni bil priljubljen. Kljub temu je MacMahon nedavno izdal knjigo o Luki Dončiću in pritisku, ki ga čuti franšiza v ligi NBA, ko njen član postane super zvezdnik. Tudi zdaj, ko sta Cuban in Dončić preteklost, pa ameriški novinar z enako vnemo raziskuje ozadje pri Mavericksih. Tokrat se je lotil let in mesecev pred slovito zamenjavo in razlogov za na koncu zelo hladen odnos Luke Dončića in "njegovih ljudi" z novim vodstvom kluba. Začelo se je z Dirkom Nowitzkijem. Nemec je zagotovo najbolj legendaren košarkar v zgodovini te franšize, v času, ko je kraljeval na parketu, pa je izjemno zaupal Caseyju Smithu. Nemec je večkrat dejal, da je prav Smith najbolj odgovoren za to, da je Nowitzkijeva kariera v ligi NBA trajala neverjetnih 21 sezon. Ob prihodu v franšizo leta 2004 se je Smith ukvarjal s fizično pripravljenostjo košarkarjev, leta 2019 pa je prevzel vlogo v vodstvu kluba. MacMahonu so številni viri v klubu potrdili, da je Smith med igralci bil nadpovprečno priljubljen, z njim pa je zelo rad sodeloval tudi Luka Dončić.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Ko je Nico Harrison prevzel vlogo športnega direktorja leta 2021, je hitro zvohal, da je odnos prvega zvezdnika kluba s Smithom zelo tesen. Dve leti pozneje je Harrison Smitha odpustil, ker naj bi njegov odnos bil "preveč negativen". A vir v klubu je MacMahonu potrdil, da je Smithova priljubljenost med igralci Harrisona zelo ogrožala. "Želel je dokazati, da je on glavni in nihče ne sme dvomiti vanj," je MacMahonu dejal neimenovani vir v klubu. Dodajmo, da je Harrison Smitha po skoraj 20 letih dela v franšizi odpustil preko spleta. Leto pozneje, le nekaj dni po koncu finala lige NBA, je Harrison odpustil tudi direktorja za fizično pripravo Jeremyja Holsoppla in manualnega terapevta Caseyja Spanglerja. Dončiću je bilo jasno, kaj se dogaja in hitro je dobil občutek, da se je Harrison "rešil" vseh, ki so mu blizu. Ti dogodki naj bi bili vzrok za slab odnos Dončićevega agenta Billa Duffyja z vodstvom franšize. Tudi prihoda fiziterapevta Javiera Barria Calva, ki ga je Dončić spoznal v Madridu in Slovenca Anžeta Mačka nista pomagala, Harrison je njuno sodelovanje z Dončićem zgolj videl kot dodatno oviro, čeprav je v ligi NBA zdaj postalo že standardno, da največji zvezdniki za svojo fizično pripravljenost skrbijo s svojimi zaposlenimi.

Smitha in Holsoppla sta zamenjala direktor za zdravje in učinkovitost igralcev Johann Bilsborough in direktor za športno učinkovitost Keith Belton. A v Dallasu kljub odhodu vseh, ki so Harrisonu predstavljali grožnjo, ni vse rožnato. Kljub težavam Derecka Livelyja s poškodovanim gležnjem, ga je Belton pripravljal na povratek na parket konec januarja, je Bilsborough vztrajal, da center opravi dodatne preiskave, ki so razkrile resne težave in Livelyja prisilile, da počiva naslednja dva meseca in pol. Po tem dogodku naj bi se Bilsborough in Belton pred drugimi zaposlenimi glasno sporekla. Bilsboroughu Belton očitno ni ljub. "On je zgolj navijač. A Nico je želel ob sebi imeti navijača," je MacMahonu dejal eden od virov v klubu. Belton nima potrebnih certifikatov, da bi opravljal svojo trenutno vlogo v klubu, liga NBA pa je potrdila, da mu je opravljanje funkcije omogočila zgolj začasno pod pogojem, da potrebne certifikate pridobi v najkrajšem možnem času. Do zdaj tega še ni opravil.