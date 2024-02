Dallas tudi po tekmi zvezd ostaja v zmagovalni formi

Po nekajdnevni tekmovalni pavzi v košarkarski ligi NBA, ko je bil v središču pozornosti podaljšani konec tedna v Indianapolisu, kjer je šlo za All-Star tekmo in vse kar ta prireditev še prinaša, se nadaljuje sezona v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Dallas je pred tekmo zvezd, kjer je četrtič sodeloval tudi slovenski as Luka Dončić, močno dvignil formo in nanizal nekaj zaporednih zmag. Tokrat so se Teksašani doma udarili z ekipo Phoenix Suns in jo premagali s 123:113. Za Dallas je to sedma zmaga v nizu. Vnovič je blestel Luka Dončić, ki je dosegel 41 točk. Ljubljančan je dodal še enajst podaj, devet skokov, imel pa je tudi štiri ukradene žoge.