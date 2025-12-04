Večer Jamala Murrayja, ki je dosegel 52 točk, domača zmaga Dallasa

V košarkarski ligi NBA se je v dresu ekipe Denver Nuggets zelo izkazal Jamal Murray. Ob zmagi Denverja na gostovanju v Atlanti (135:120) je dosegel kar 52 točk. Izjemen je bil pri metu za tri točke, saj je v enajstih poskusih zadel desetkrat. Denver, ki je doživel poraze na zadnjih štirih domačih tekmah, je zdaj na gostovanjih zmagal že osemkrat. Lepo zmago je vknjižil Dallas, ki je doma ugnal Miami (118:108).

Jamal Murray, čigar nastop v začetni postavi je bil vprašljiv, potem ko si je v ponedeljek zvil desni gleženj, je z ostrostrelsko natančnostjo rešetal mrežico Indiane s trojkami. Zadel je 10 od 11 metov izza črte in v svoji peti tekmi s 50 točkami, vključno z dvema v končnici, z metom iz igre 19:25. "Upam, da ljudje razumejo, da ni pomembno, če zadeneš 52 točk, pomembno je, na kakšen način to dosežeš, torej met iz igre 19:25, met za tri 10:11, štirje od petih košev s črte prostih metov. To je nora učinkovitost," je dejal trener zlatih zrn iz Kolorada David Adelman. "Predvidevam, da je to bila ena najučinkovitejših predstav s 50 točkami vseh časov."

Razpoložen je bil tudi srbski velemojster košarkarske igre Nikola Jokić, ki je za Nuggets dodal 24 točk, osem skokov in 13 podaj. Člani Denverja so drugo četrtino sklenili z nizom 22:3 in pripeljali tekmo do konca, kljub vztrajnim prizadevanjem Indiane, ki jo je po uvrstitvi v finale minule sezone lige NBA prizadela vrsta poškodb.

Zasedba Milwaukee Bucks je sicer premagala Detroit Pistons s 113:109, a so za to domačo zmago plačali velik davek. Poškodoval se je dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA Giannis Antetokounmpo. Grk je v tretji minuti padel brez stika. Lahko je odšel z igrišča, a so kasneje sporočili, da je šlo za poškodbo desne mečne mišice.

Trener Bucks Doc Rivers je povedal, da so grškega zvezdnika poslali v bolnišnico na slikanje z magnetno resonanco, vendar v ekipi upajo, da as ni utrpel poškodbe ahilove tetive. Poškodba zvezdnika je še okrepila ugibanja o selitvi Antetokounmpa iz Indiane, češ da si bo vzel čas za razmislek o prihodnosti z ekipo. Trener Rivers je pred tekmo vztrajal, da med Antetokounmpojem in ekipo "ni bilo nobenih pogovorov" o menjavi, in poudaril, da je zmaga, sredi govoric in poškodbe, pokazala pravi značaj ekipe. Kevin Porter Jr. je dosegel 26 točk, Ryan Rollins 22, AJ Green pa je v zadnji četrtini dosegel 11 od 19 točk, kar je spodbudilo preobrat.

"Bila je peklenska zmaga," je dejal Rivers. "Zgodaj smo se znašli v zadregi, zgrešili odprte mete, imeli smo odlične mete, a preprosto nismo mogli ničesar doseči." De'Aaron Fox iz San Antonia je dosegel 31 točk, vključno z dvema prostima metoma, ki sta bila odločilna, 1,4 sekunde pred koncem, kar je popeljalo Spurs v Orlandu k zmago proti ekipi Magic s 114:112. Šest igralcev teksaških ostrog je doseglo dvomestno število točk, ko je San Antonio zmogel tudi brez poškodovanih francoskega zvezdnika Victorja Wembanyame in aktualnega novinca leta Stephona Castla.

Jamal Murray FOTO: AP icon-expand

Los Angeles Clippers so prekinili niz petih porazov z zmago nad Hawks v Atlanti s 115:92 in se otresli slabih občutkov, ki so spremljali nepričakovano ločitev kluba od veterana Chrisa Paula. James Harden je dosegel 27 točk in devet podaj, Kawhi Leonard pa je dodal 21 točk, šest skokov in pet podaj za Clippers, ki so dosegli šele šesto zmago v sezoni.

To se je zgodilo le nekaj ur po tem, ko je ekipa potrdila, da prekinja sodelovanje s Paulom, ki je za Clippers igral med letoma 2011 in 2017, letos pa se je vrnil za svojo 21. in verjetno zadnjo sezono v ligi NBA. Los Angeles Lakers so imeli prosti večer. Jezernike naslednja tekma čaka v petek v gosteh v Torontu. Glede na informacije iz kluba v Kanado ni odpotoval slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki bo tekmo z Raptors izpustil zaradi "osebnih razlogov". Ti razlogi so povezani z informacijami, da se je Dončić odpravil v domovino, kjer z zaročenko Anamario Goltes čakata na rojstvo drugega otroka. Izidi:

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 110:122 Indiana Pacers - Denver Nuggets 120:135 Orlando Magic - San Antonio Spurs 112:114 Atlanta Hawks - LA Clippers 92:115 New York Knicks - Charlotte Hornets 119:104 Chicago Bulls - Brooklyn Nets 103:113 Houston Rockets - Sacramento Kings 121:95 Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 113:109 Dallas Mavericks - Miami Heat 118:108