Dallas brez Dončića nemočen proti skromnemu Memphisu

"Na parket sem poslal mlado zasedbo, a to ne sme biti izgovor. Moram ugotoviti, ali bo to ekipa, ki bo igrala tudi jutri," je po bolečem porazu povedal trener Jason Kidd . V noči na nedeljo se bo Dallas pomeril z Oklahomo.

Najboljša strelca sta pri domačinih sta na koncu bila Derrick Jones Jr. in Grant Williams , oba sta dosegla po 16 točk. Seth Curry je s klopi prispeval 12 točk, dvomesten je bil poleg Irvinga se Josh Green (oba 10). Zaradi težav s hrbtom je manjkal tudi Tim Hardaway Jr.

Na drugi strani je imel sijajen večer Desmond Bane, ki je vknjižil kar 30 točk. 19 jih je k zmagi prispeval rezervist Jaylan Nowell, Santi Aldama pa je 17 dodal še 12 skokov.

Že nekaj časa pred tekmo je bilo jasno, da Luka Dončić na njej ne bo nastopil zaradi "osebnih razlogov". S partnerko Anamario Goltes sta se namreč razveselila rojstva prvorojenke Gabriele.

Za Dallas je bil to sedmi poraz sezone, ob enajstih zmagah ohranja visoko peto mesto zahodne konference. Grizliji so slavili šele petič in ostajajo predzadnji na zahodu, slabši izkupiček imajo je San Antonio Spursi (3:16).

Več sledi!