Dallas mini serijo gostovanj zaključuje v Portlandu

Spomnimo, Luka Dončić in druščina so predzadnjo tekmo v mini seriji gostovanj pričakovano izgubili, a so favoritom iz Oaklanda vse do konca dihali za vrat. Ekipa Golden State Warriors, dvakratna zaporedna prvakinja košarkarskelige NBA, je na domačem parketu premagala Dallas Mavericks s 120:116, za poraženo zasedbo je slovenski čudežni košarkarski deček Luka Dončić v pol ure igre dosegel 19 točk, pet podaj in tri skoke. Bil je drugi strelec gostov zaWesleyjem Matthewsom(25). Ljubljančan Dončić, dosegel je tri trojke, je v prvem polčasu vknjižil 14 točk in njegova ekipa je ob polčasu vodila z 61:58. Kevin Durant inAndre Iguodala sta ob koncu tretjega dela igre z zaporednima trojkama bojevnikom zagotovila vodstvo s 94:87, v zadnji četrtini pa so domači že vodili z dvomestno prednostjo. A seDončić, Matthews, DeAndre Jordan (23 skokov) in njihovi soigralci niso predali, toda do preobrata za zmago niso prišli in tako se je Dallasmoral sprijazniti s petim zaporednim porazom v letošnji sezonilige NBA.