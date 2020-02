Dončić se vrača proti Sacramentu: Bilo mi je težko, a poizkušam ne razmišljati o tem

Navijači Dallasa bodo znova prišli na svoj račun, saj se na parket vrača prvi zvezdnik Mavericksov Luka Dončić. Poškodba je pozabljena, Dallas pa čaka zadnja tekma pred krajšim premorom v ligi NBA zaradi All-Star Vikenda. Dončić je izpustil zadnjih sedem tekem, prvič bo spet zaigral proti moštvu Sacramento Kings.

Luka Dončić FOTO: AP

Dallas je na zadnjih desetih tekmah zbral štiri zmage in šest porazov, Luka Dončić je zaradi poškodbe desnega gležnja izpustil zadnjih sedem. Ljubljančan bo zanesljivo znova v središču pozornosti ob povratku na parket, saj bo to za Dallas zadnja tekma pred premorom, ki sledi zaradi zvezdniškega vikenda in prireditve All-Star, ki bo na sporedu ta konec tedna v Chicagu. Dončić bo tudi sodeloval na zvezdniškem dogodku, tako na glavni tekmi vseh zvezdnikov lige NBA, kot tudi na tekmi vzhajajočih zvezd kot kapetan moštva Svet, ki se bo pomerilo z selekcijo mladih ameriških košarkarjev.

Dončić si je 30. januarja na treningu poškodoval gleženj in izpustil naslednjih sedem tekem, to je bilo drugič v sezoni, da je moral izpustiti nekaj tekem. Tudi prvič si je zvil desni gleženj, takrat je izpustil štiri decembrske tekme. Dallas je na teh sedmih tekmah brez slovenskega košarkarja štirikrat izgubil in trikrat zmagal). doncic Pri Dončiću je bilo v času odsotnosti tudi malce slabe volje, kot je razložil:"Vedno je težko, ko ne moreš igrati športa, ki ga ljubiš. Všeč mi je biti na igrišču s soigralci, zato veste, da mi je bilo težko. Ni lahko znova priti na parket, še posebno prvih nekaj tekem, ko razmišljaš o poškodbi. Ne želiš, da se to ponovi in greš še enkrat skozi vse skupaj in si še enkrat zviti gleženj. Vendar tako je, poizkušam ne razmišljati o tem." primerjava

Tekmi čakata tudi moštvi Gorana Dragića in Vlatka Čančarja. Miami bo gostoval v Utahu, Denver pa bo gostil LeBrona Jamesa in Los Angeles Lakerse.