Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dallas na dnu zahodne konference, Flagg: Ni zabavno samo izgubljati

Dallas, 06. 11. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
7

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA zabeležili tretji zaporedni poraz, potem ko jih je premagal skromni New Orleans (99:101). Dallas je na račun tega prikovan na dno zahodne konference. Obetavni Cooper Flagg je ob tem dejal, da še nikoli ni doživel toliko porazov.

Jason Kidd
Jason Kidd FOTO: Profimedia

Trener Dallasa Jason Kidd je vendarle popustil in v začetno postavo namesto Klayja Thompsona uvrstil D'Angela Russella, kar so navijači zahtevali že dlje časa. Cooper Flagg, ki je bil na zadnjem naboru izbran kot prvi izbor, očitno ni organizator igre in je vsaj za zdaj izgledal bolje, ko je igral ob pravem organizatorju igre.

Na papirju je imelo to smisel, a Mavericks so v prvi četrtini skupaj dosegli vsega 19 točk proti drugi najslabši obrambi v ligi NBA. V zgodnji fazi tekme so zaostajali že za 13 točk, a so se vrnili v drugi četrtini in v tretji celo povedli.

Preberi še Dončić vodil jezernike do preobrata in tesne zmage

Kljub temu se niso uspeli odlepiti od New Orleansa, zato je sledil izenačen četrti del tekme, ki je pripadel Pelicansom. Flagg je zgrešil met za izenačenje s črte prostih metov, New Orleans pa je zmagal s 101:99.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zame je to največ porazov, kar sem jih doživel, mislim, da sploh kadarkoli," je Flagg po tekmi povedal novinarjem. "Tako da je to seveda precej drugače. Moraš se prilagoditi in igrati veliko več tekem ter se na to navaditi. Ampak ne bi rekel, da je kdo zadovoljen."

Obetavni igralec Dallasa je ob tem še dodal: "Fantje se seveda trudijo ostati mirni in vedo, da nas čaka še ogromno tekem in da je še zelo zgodaj. Ampak osebno – ni zabavno samo izgubljati. Upam, da bomo začeli stopati v pravo smer."

Je bila odločitev, da se pri Dallasu znebijo slovenskega asa Luke Dončića, vendarle napačna?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka dallas mavericks nba flagg
Naslednji članek

LeBron James odšteva dneve do vrnitve na parket

Naslednji članek

'Fantje mu zaupajo in Luka jim je dostavil zmago'

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Noleani
06. 11. 2025 18.56
Flagg je res mogoče talent a nečesa ne premore to je tiste objestne samozavesti, ki jo imajo vodje, kot je Luka, Jokič, Le Bron, Magic, Avdija, Jordan..... to moraš imeti ce hočeš uspeti.
ODGOVORI
0 0
kala 09
06. 11. 2025 18.41
+1
Eden vedno mora biti zadnji,trenutno ste pač vi.
ODGOVORI
1 0
Pacho Herrera
06. 11. 2025 18.37
-2
Lukca skoz dvigovat…njegov bivsi klub pa spuscat hahahahha jao jaoo
ODGOVORI
2 4
Voly
06. 11. 2025 18.46
+3
Lukca ni treba nič vzdigovati, on se sam dviguje!
ODGOVORI
3 0
Amor Fati
06. 11. 2025 18.12
-6
Samo v NBA si lahko zvezdnik, če vržeš več kot dvajsetkrat na koš. Samo v NBA.
ODGOVORI
1 7
Tovariš Balki
06. 11. 2025 18.08
+4
Ne se sekirat Flagg....delaj na obrambi...obramba zmaguje tekme...pa to
ODGOVORI
4 0
Pacho Herrera
06. 11. 2025 18.41
Vids Lukca kok dobro obrambo ima 😂😂😂
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330