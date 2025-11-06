Dallas na dnu zahodne konference, Flagg: Ni zabavno samo izgubljati

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA zabeležili tretji zaporedni poraz, potem ko jih je premagal skromni New Orleans (99:101). Dallas je na račun tega prikovan na dno zahodne konference. Obetavni Cooper Flagg je ob tem dejal, da še nikoli ni doživel toliko porazov.

Jason Kidd FOTO: Profimedia icon-expand

Trener Dallasa Jason Kidd je vendarle popustil in v začetno postavo namesto Klayja Thompsona uvrstil D'Angela Russella, kar so navijači zahtevali že dlje časa. Cooper Flagg, ki je bil na zadnjem naboru izbran kot prvi izbor, očitno ni organizator igre in je vsaj za zdaj izgledal bolje, ko je igral ob pravem organizatorju igre. Na papirju je imelo to smisel, a Mavericks so v prvi četrtini skupaj dosegli vsega 19 točk proti drugi najslabši obrambi v ligi NBA. V zgodnji fazi tekme so zaostajali že za 13 točk, a so se vrnili v drugi četrtini in v tretji celo povedli.

Kljub temu se niso uspeli odlepiti od New Orleansa, zato je sledil izenačen četrti del tekme, ki je pripadel Pelicansom. Flagg je zgrešil met za izenačenje s črte prostih metov, New Orleans pa je zmagal s 101:99.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Zame je to največ porazov, kar sem jih doživel, mislim, da sploh kadarkoli," je Flagg po tekmi povedal novinarjem. "Tako da je to seveda precej drugače. Moraš se prilagoditi in igrati veliko več tekem ter se na to navaditi. Ampak ne bi rekel, da je kdo zadovoljen." Obetavni igralec Dallasa je ob tem še dodal: "Fantje se seveda trudijo ostati mirni in vedo, da nas čaka še ogromno tekem in da je še zelo zgodaj. Ampak osebno – ni zabavno samo izgubljati. Upam, da bomo začeli stopati v pravo smer." Je bila odločitev, da se pri Dallasu znebijo slovenskega asa Luke Dončića, vendarle napačna?