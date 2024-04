Dallas na domačem parketu lovi tretjo zaporedno zmago proti Clippersom

Pred nami je četrta tekma uvodnega kroga končnice najmočnejše košarkarske lige na svetu. V domačem American Airlines Centru bodo košarkarji Dallas Mavericks lovili tretjo zaporedno zmago, trenutno razmerje v seriji na štiri zmage je namreč 2:1. Mavsi so morali premoč ekipi Los Angeles Clippers priznati le na prvi tekmi v gosteh, nato pa so ujeli zmagovalni ritem in nanizali dve zaporedni zmagi. Tekma se s prenosom na VOYO in Kanalu A začne ob 21.30. Le kaj bo tokrat začaral slovenski zvezdnik Luka Dončić? Bodite z nami.