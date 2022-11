Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so na tekmi lige NBA gostili moštvo iz Los Angelesa. Teksašani so vodili že za 25 točk, a na koncu dvoboja proti Clippersom trepetali za zmago (103:101). Osrednji mož domače ekipe je bil spet Luka Dončić, ki je dosegel 35 točk, ob tem odločilno trojko v sami končnici tekme. Ljubljančan je v 39 minutah igre dodal še enajst skokov in pet asistenc.

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 103:101 (30:15, 24:17, 15:33, 34:36)