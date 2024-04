Dallas na krilih Dončića preživel dramatično končnico in izenačil serijo

Luka Dončić in druščina so prišli do super pomembne zmage v mestu angelov, s katero so Los Angeles Clippersom vzeli prednost domačega terena. Če bodo do konca serije dobili (vsaj) vse tri domače tekme, bodo zagotovo napredovali.

Za to sta znova najbolj zaslužna prva zvezdnika ekipa Dončić in Kyrie Irving, ki sta še drugo tekmo zapored dosegla več kot polovico vseh točk Dallasa. Odličen je bil tudi P.J. Washington z 18 točkami, zadel je tri od štirih metov za tri, in Dereck Lively II., ki je z devetimi skoki in borbeno igro v obrambi omejil domačega centra Ivico Zubca.

Povratnik Kawhi Leonard še ni našel pravega ritma, zgrešil je vseh pet poskusov z razdalje, v 35 minutah igre pa zbral 15 točk. James Harden in Paul George sta bila pri Clippersih, ki so zadeli le osem od 30 metov za tri, najboljša z 22. Zubac je za dvojni dvojček zbral 13 točk in 12 skokov.