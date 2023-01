Dallas na krilih letečega Luke Dončića vodi v mestu angelov

Razmerje zmag in porazov Lakersov je negativno, čeprav so Jezerniki zmagali na petih od zadnjih šestih tekem. Mavsi so na drugi strani po porazu proti Clippersom, ki z Lakersi delijo dvorano Crypto.com Arena znova lovili zmagoviti občutek. Že ob koncu prve četrtine so ga dobro začutili, saj so tik pred koncem začetnih desetih minut vodili že za 10 točk. Prednjačil ni zgolj Ljubljančan, ki je v tem delu igre zbral devet točk, saj sta mu z enako bero na svojima računoma sledila Tim Hardaway ml. in Christian Wood . Vse je torej kazalo na prepričljivo zmago gostov iz Teksasa, ampak Lakersi niso obupali in na krilih Russella Westbrooka in LeBrona Jamesa so se domači štiri minute pred koncem polčasa gostom približali na zgolj štiri točke zaostanka.

Ob polčasu je Westbrook na svojem računu imel 15 točk, Dončić pa že 18 s šestimi skoki in petimi podajami. Jasno je bilo torej, da je Slovenec bil na dobri poti do novega trojnega dvojčka, že svojega 10 v letošnji sezoni in skupno 56, kar mu je na koncu tudi uspelo. V drugi polčas so Teksašani vstopili z enajstimi točkami prednosti (59:48). Ta prednost je po dobrih dveh minutah igre v drugem polčasu in novi trojki Hardawayja poskočila na plus 16 (68:52). A Dallas znova ni uspel zadržati prepričljive prednosti in po slabem obdobju vidno utrujenega Dončića ter njegovih dveh zaporednih zgrešenih metih v zadnji minuti tretje četrtine, so se Jezerniki približali na zgolj šest točk zaostanka (82:76). Westbrooku, ki je po 30 minutah igre zbral več točk (16) od celotne klopi Mavericksov (15) se je v tretji četrtini pridružil strelsko bolj učinkoviti James in gledalce v domači dvorani Lakersov med katerimi so kamere ujele tudi slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je čakala napeta zadnja četrtina.

Po slabi minuti igre v zadnjem delu so domači zaostajali že za zgolj točko (82:81). Dončić je zadnjo četrtino začel v prvi peterki in jasno je bilo, da njegove moči pojenjajo, saj njegova vpletenost v obrambnih akcijah v teh trenutkih bila blizu ničelni. Poskočni Lakersi so so na drugi strani brez LeBrona občutno izboljšali svojo obrambo in prvič po vodstvu 2:0 povedli 87:86.

Izidi:

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 124:114

Miami Heat - Milwaukee Bucks 108:102

Brooklyn Nets - Boston Celtics 98:109

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder 114:133

Portland Trailblazers - Cleveland Cavaliers -:-

LA Lakers - Dallas Mavericks -:-