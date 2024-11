Dallas na krilih razpoloženega Dončića do nove zmage

Luka Dončić je bil na parketu domače dvorane American Airlines prava nočna mora za obrambo Orlanda, ki je igrala brez poškodovanega Paola Banchera, prvega izbora na naboru 2022 in novinca leta 2023. Njegova odsotnost se je močno poznala, saj je Orlando izgubil najboljšega košarkarja, kar je Dončić mojstrsko izkoristil. V prvi četrtini je Dallas prevzel pobudo, Dončić pa je v prvih 12 minutah igre dosegel kar 14 točk. V drugi četrtini je sledil delni izid 30-9 v prid domačih in ob polčasu so Mavericksi vodili kar 65-40.

Ob Dončiću je blestel tudi Dallasov center Daniel Gafford, ki je zabeležil 18 točk in osem skokov, toda večer je bil v celoti v znamenju slovenskega super zvezdnika. V napadu je povsem nadigral nasprotnike in ustvarjal priložnosti za soigralce, vključno z Dereckom Livelyjem, ki je s klopi dodal 11 točk in 11 skokov. Kyrie Irving je zabeležil 17 točk (5/11 met iz igre). Klay Thompson je zadel le enega od petih poskusov za tri, devetim točkam pa je dodal 5 skokov in 4 podaje.