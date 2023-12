Dallas na krilih znova izjemnega Dončića do zmage v gosteh nad Memphisom

Mavsi so bili tokrat boljši od Memphisa, ki je v svojem FedEx Forumu moral priznati premoč s 113:120. A začetek za domače je bil precej bolj obetaven, kot kaže končni izid. Obrambi Dallasa sta sive lase povzročala predvsem Jaren Jackson mlajši in Desmond Bane , ki sta od Memphisovih 113 točk skupaj dosegla neverjetnih 69. Prvi se je ob odličnem, 60-odstotnem metu izza črte 6,75 metra (6/10) ustavil pri 41 točkah, medtem ko jih je drugi ob 55-odstotnem metu iz igre (11/20) dosegel 28.

Po domači zmagi pred dnevi proti Utah Jazz in uspehu v gosteh proti vselej neugodnemu Portlandu so varovanci trenerja Jasona Kidda po predhodni krajši rezultatski krizi znova povezali tri zaporedne zmage.

Grizzlies so s tremi uvodnimi trojkami prišli do prve otipljivejše prednosti na tekmi, toda na drugi strani je imel prvi zvezdnik Mavericksov Luka Dončić s soigralci pripravljen odgovor za delni izid 15:2, kar je gostom iz Teksasa omogočilo precej boljše nadaljevanje obračuna. Do konca prve četrtine so gostje dosegli kar osem metov za tri - zadnjega Olivier-Maxence Prosper -, kar je bilo dovolj za vodstvo petih točk (24:29).

Dallas je v drugo četrtino vstopil s še bolj agresivno igro v obrambi, v napadu pa je nadaljeval od tam, kjer je končal uvodnih 12 minut. Dončić je odlično poveljeval svojemu moštvu v napadu, nizal uporabne podaje za soigralce in obenem skrbel za bogatenje lastne statistike. Ko je bilo najbolj potrebno, je z nekaj izjemnimi posredovanji v obrambi pripomogel k višanju prednosti gostov na dvomestno število. Najvišja prednost Dallasa v prvem polčasu je znašala 17 točk (37:54), potem ko je Seth Curry po samostojnem prodoru brez težav zaključil akcijo. Mavsi so na glavni odmor odšli s prednostjo 16 točk (51:67).