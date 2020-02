Dallas je imel na mizi ponudbo za nekdanjega zmajčka Greena, a se za posel ni odločil

Vselej dobro obveščeni novinar spletnega časopisa The Dallas Morning News Brad Townsend je le nekaj ur po zaključku prestopnega roka v ligi NBA razkril, da je imel Dallas v zadnji uri na mizi ponudbo za Dannyja Greena, a posla, v katerega bi bili vključeni še Lakersi in Knicksi, ni izpeljal. Dallas bi dobil 32-letnega Greena iz Lakersov, ti pa bi dobili Marcusa Morrisa iz New Yorka, v New York bi iz Dallasa potoval Courtey Lee in drugi izbor nabora 2020.

Glede na to, da je Courtney Lee pri Dallasu povsem na stranskem tiru, je odločitev vodilnih mož Dallasa kar malce nenavadna, Danny Green je namreč izjemno izkušen košarkar, ki je osvajal prstane že s San Antoniom (2014) in Torontom (2019). Košarkarski analitiki že skozi celotno sezono opozarjajo, da Dallas potrebuje še dodatnega košarkarja, ki bi lahko dvignil ekipo na še malce višjo raven, da bi bila povsem konkurenčna z najboljšimi ekipami Zahoda. A pred dnevi je lastnik franšize Dallasa Mark Cuban dejal, da ne bodo prehitevali stvari in da so se ob lanskem trgovanju (Porzingis, Hardaway) odločili za triletni projekt.

Ker se Dallas ni odločil za sklenitev posla, je Marcus Morris iz New Yorka potoval h Clippersom, ameriški mediji pa opozarjajo, da posel z Greenom ni prvič padel v vodo, potem ko je bil na listi želja že minulo poletje, ko je bil prosti igralec. Dallas je v pestrem dogajanju ob zaključku prestopnega roka izvisel', a to ne pomeni, da okrepitev do končnice ne bo. Kot še poroča omenjeni novinar, naj bi bil Dallas odprt za nakup igralcev, ki se jim bodo morebiti odrekla druga moštva. Jasno pa je, da v takšnim primerih ne gre za zveneča imena NBA-košarke. Med imeni, ki se jih povezuje z Dallasom, kroži ime Michaela Kidda-Gilchrista, ki mu v Charlottu poleti poteče pogodba.