Dallas na nogah: Dončić obležal, nato pa vstal in popeljal Mavse do zmage

Ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA Dallas Mavericks je z najboljšo obrambno predstavo v sezoni, gostom iz Oklahome so dovolili manj kot sto točk, pred domačimi gledalci vknjižila novo zmago (111 : 96). Prva violina Mavericksov je bil spet Luka Dončić, Ljubljančan pa je kljub temu, da je prestrašil vse zbrane v tretji četrtini, ko je obležal zaradi udarca v koleno, prispeval 22 točk.

Dwight Powell (levo) pozdravlja Luka Dončića na sobotni tekmi v Teksasu. FOTO: AP

Po poškodbi se je v ekipo Miami Heat vrnil Goran Dragić, ki pa je moral s soigralci doma priznati poraz Washington Wizardsom (110 : 116). A prvo slovensko ime večera je bil Luka Dončić, ki je z Dallas Mavericksi odigral najboljšo obrambno tekmo v tej sezoni in resda oslabljeno ekipo Oklahoma City Thunder brez prvega strelca Russella Westbrooka uspel zadržati pod mejo stotih točk. Dončiću, ki je 22 točkam dodal zaenkrat rekordnih osem podaj, je najbolj na pomoč priskočil izkušeni 34-letni J. J. Barea, ki je s klopi prispeval 21 točk, vključno s kar šestnajstimi v prvem polčasu, ko so domači naredili večji del razlike za končno zmago. To je bila druga zmaga Teksašanov na zadnjih devetih tekmah, Gromi pa so izgubili šele prvič na zadnjih osmih tekmah.

"Barea je bil izvrsten. Ekstremno agresiven, zadeval je, podajal je. Gotovo je močno dajal ton naši igri. Naši fantje s klopi so se v napadu zelo dobro ujeli,"je bil po tekmi zadovoljen trener Rick Carlisle, ki je ob slabih rezultatih v zadnjih tednih vedno znova ponavljal, da morajo Mavericksi delati na obrambi. Tokrat mu je ekipa vrnila s povratkom po hitrem zaostanku (12 : 18), Barea pa je že v prvi četrtini, ki je bila polna osebnih napak, dosegel enajst točk in je s prostima metoma domačine popeljal v vodstvo tik pred iztekom prvih 12 minut (23 : 22). MVP Trk z Georgem ni bil usoden za Luka

Dallas je pobegnil tudi že na 24 točk razlike (57 : 33), a so se gostje iz Oklahome vrnili in z zadnjimi 12 točkami prvega polčasa znižali izid. Takrat je na sceno najbolj silovito stopil Dončić, ki je prispeval devet od svojih 22 točk v tretji četrtini, ko je gledalcem v dvorani American Airlines Center zastal dih: po trku s Paulom Georgem je Ljubljančan obležal z bolečim kolenom in odšepal iz igre, a se nato vrnil in pomagal soigralcem do zmage. 'Slovenska rapsodija': Dallas je Dončića 'našemil' v Freddieja Mercuryja:

