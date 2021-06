Dallas na razpotju: ali podaljšati s Hardawayjem in kaj storiti s Porzingisom?

" Luka Dončić je proti LA Clippersom še enkrat potrdil, da je naslednji obraz lige NBA. Tim Hardaway mlajši in Jalen Brunson pa sta dokazala, kako pomembna sta za ekipo," so po izpadu Dallasa proti zvezdniški zasedbi iz mesta angelov zapisali pri portalu Clutch Points (CP) . Žal pa v kategorijo košarkarjev, ki so v infarktni in sedem tekem dolgi seriji pustili pomemben pečat, ne moremo prištevati Kristapsa Porzingisa .

Porzingis je v tej sezoni zaslužil več, kot so denimo Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal, Jaylen Brown in Jamal Murray.

Nekateri so sicer namigovali na to, da bi namesto Porzingisa utegnil oditi glavni trener Rick Carlisle , v čigar sistem se Latvijec nikakor ne uspe vklopiti, a je lastnik franšize Mark Cuban po nedeljskem izpadu potrdil, da bo Carlisle še naprej v vlogi glavnega trenerja. "Dokler nimaš nekoga, za katerega veš, da je bistveno bistveno boljši od prejšnje opcije, je trava redko bolj zelena na drugi strani," je povedal Cuban.

Pri CP so 221 centimetrov visokega košarkarja označili za "slona, ki si ga Mavsi ne želijo več v svoji sobi". Dodali so, da sta bila v seriji s Clippersi tako Hardaway kot Brunson na trenutke videti boljše in da bodo morali v Dallasu resno premisliti, ali je Porzingis zares tisti, s katerim bodo iskali šampionski prstan. Čeprav se zdi, da so njegove težave s kolenskimi vezmi preteklost, Latvijec v tej sezoni ne v rednem delu ne v končnici nikakor ni našel forme, ki ga je krasila v New Yorku. A do izteka pogodbe z Dallasom ima še tri sezone, v katerih bo zaslužil slabih 100 milijonov, zato je vprašanje, katera ekipa bi ga v trenutni formi sploh bila pripravljena vzeti.

Latvijec, ki je leta 2019 z Dallasom sklenil petletno pogodbo v višini 130 milijonov evrov je (znova) razočaral, čemur pritrjuje tudi statistika. V povprečju je dosegal 13 točk in pet skokov ob le eni zadeti trojki na tekmo. ESPN-ov analitik Tim MacMahon je zapisal, da je bil Porzingis v najboljšem primeru videti kot "role-player" (košarkarji s točno določenimi nalogami, ki dopolnjujejo največje zvezdnike svoje ekipe, nimajo pa glavnih vlog, op. a.), česar v Dallasu zagotovo niso pričakovali, ko so mu v podpis ponudili maksimalno pogodbo.

Vprašljiva kemija

Pri ESPN-u so opozorili tudi na domnevno ne najboljšo kemijo med Porzingisom in Dončićem. Zapisali so, da prva zvezdnika ekipe na parketu le redko komunicirata med seboj, o čemer so ju novinarji v preteklosti že spraševali."Poskušava igrati skupaj in storiti vse, da pridemo do zmage. To je vse,"je na začetku aprila po zmagi nad Milwaukeejem pojasnjeval 25-letnik, medtem ko je Carlisle njun odnos označil za "še razvijajoč".

O Porzingisovi vlogi veliko pove podatek, da je imel v sedmih tekmah končnice več kot polovico manj žoge v svoji posesti, kot jo je imel v rednem delu. "Večino časa je bil le opazovalec, prelevil se je v stranskega igralca z maksimalno pogodbo," je moč prebrati na ESPN-ovi spletni strani. Po peti tekmi, ko je dosegel vsega osem točk iz le šestih poskusov iz igre, se je Porzingis zdel kar nekoliko vdan v svojo usodo: "Tukaj sem, da naredim vse, kar je treba za zmago." Podobno je bilo po sedmi tekmi, ko je igranje vloge, ki je ni vajen, označil za "mentalno bitko". "Karkoli naredim, se zdi, da je nekaj narobe. Le skušam biti kar najbolj profesionalen, to je vse," je razlagal.

Hardaway opozoril nase, a v prihodnosti bo še dražji

Zaradi naštetega se vse bolj zdi, da je za moštvo Dallasa bolj od Porzingisa pomemben košarkar, ki so ga v že omenjeni zamenjavi z New Yorkom iz leta 2019 dobili kot nepomemben dodatek. Tim Hardaway mlajši je bil v končnici največja napadalna pomoč Dončiću, dosegal je 17 točk na tekmo in ob tem imel zelo dober odstotek meta za tri (40,4 %). "Zaradi njegove sposobnosti, da napade obroč in redno zadeva za tri, se zdi, da se z Dončićem dopolnjuje bolj kot Porzingis," so zapisali pri CP, kjer kot največje vprašanje pred dolgim poletjem v Dallasu vidijo prav to, ali naj Cuban Hardawayju ponudi novo pogodbo.

29-letnik bo po tej sezoni prost igralec, pričakuje pa se, da bo na tržnici zahteval med 15 in 18 milijoni na leto. Če mu bodo podobno vsoto ponudili pri Dallasu, bodo skoraj že dosegli svoj limit, ki ga lahko porabijo za plače košarkarjev, zagotovo pa v tem primeru ne bodo mogli v svoje vrste zvabiti še enega superzvezdnika.

"Trenutno se bolj verjetno zdi, da bo Hardaway v Dallasu dočakal novo pogodbo, a na drugi strani bi lahko imeli Mavsi brez njega poleti na razpolago kar 30 milijonov. To je še bolj pomembno, ker na letošnjem naboru nimajo izbora v prvem krogu. Zato prav tržnica prostih košarkarjev predstavlja edino priložnost, da Dallas občutno okrepi svojo ekipo," so še zapisali pri Clutch Points. Med prostimi košarkarji to poletje sicer ni toliko zvezdnikov kot običajno, pa vendar se med njimi najde kar nekaj takšnih, ki bi Dallasu prišli še kako prav. V povezavah z Dallasom se denimo omenja Normana Powlla, Dannyja Greena in Johna Collinsa.