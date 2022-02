Dallas naj bi Dončiću skušal zagotoviti izjemnega soigralca

"Za kar nekaj ekip, vključno z New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks in drugimi, se pričakuje, da se bodo potegovale za McColluma," trdi novinar Michael Scotto. Ta verjame, da bo do prodaje oz. zamenjave (t. i. 'trade', op. p.) CJ-ja McColluma prišlo najkasneje po koncu aktualne sezone, kaj lahko pa se zgodi, da bo McCollum poslan v drugo ekipo, seveda v zameno za vsaj ekvivalentnega igralca oz. izbire na naboru, že v tem prestopnem roku, ki se zaključi 10. februarja ob 15. uri po evropskem času. Portland je sicer pod vodstvom trenerja Chaunceyja Billupsa korenito prenovo igralnega kadra. Že so se poslovili od Roberta Covingtona in Normana Powella, ki sta okrepila Clipperse. V nasprotno smer so pripotovali Eric Bledsoe, Justise Winslow in novinec Keon Johnson.

CJ McCollum velja za izjemno dodano vrednost v napadu, njegova šibka točka pa je obramba. V tej sezoni dosega 20,5 točke na sezono, z njim pa bi Dallas pridobil t. i. veliko trojico ('Big Three'). Seveda bi bili del te trojice Luka Dončić, Kristaps Porzingis in CJ McCollum. Gre za zelo dobrega strelca z razdalje, v tej sezoni ima 38,4-odstoten met za tri točke.