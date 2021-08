Dallas najel pomočnico trenerja

Trenutno je Kristi Toliver v najmočnejši ženski košarkarski ligi WNBA članica ekipe Los Angeles Sparks, s katero ima še enoletno pogodbo. V WNBA si je dvakrat nadela šampionski prstan, ima pa tudi izkušnje v vlogi pomočnice trenerja v NBA. "Hvala vsem za ljubezen in podporo ob začetku novega potovanja z Dallas Mavericksi. Zelo sem hvaležna za to priložnost in komaj čakam, da začnem z delom," je v objavi na svojem Twitter profilu zapisala Toliverjeva.

Toliverjeva je z Los Angeles Sparks naslov osvojila leta 2016, z Washington Mystics pa je v WNBA slavila tri leta kasneje. Vmes je bila dvakrat tudi prvakinja v Evroligi z ekipo iz Jekaterinburga v Rusiji.