Dallas najprej z Milwaukeejem, Miami pa z New Orleansom

Goran Dragić bo z Miami Heat prvo tekmo igral 14. decembra, ko bo njegovo moštvo gostilo New Orleans Pelicans, je v razporedu tekem pred sezono objavila liga. V pripravljalnem delu bo do 19. decembra vsako moštvo odigralo najmanj dve in največ štiri tekme ter vsaj po eno doma in v gosteh.

Redni del sezone se bo nato začel 22. decembra in vsako ekipo čaka 72 tekem. Za prvi del, ki se bo končal 4. marca, bo liga razpored tekem objavila v naslednjih dneh. Zaključni del lige je predviden med 11. marcem in 16. majem.