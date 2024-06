Dallas ne bo vrgel puške v koruzo, a Boston se zdi težko premagljiv

Za kaj takega bi morali odigrati precej bolj racionalno, v ključnih trenutkih, ko so se tekme v TD Gardnu in American Airlines Centru "lomile", so košarkarji Dallasa dopustili slovitemu tekmecu, da prelahko pride do določene prednosti, ki jo je znal rutinirano obdržati do konca. "Vsakič, ko smo se jim približali, so našli ustrezen odgovor in nam ušli. Kot sem dejal že pred začetkom serije, je Boston kompletno moštvo. Na vseh igralnih položajih ima namreč po dva odlična košarkarja, ki se lepo dopolnjujeta. Mi vsekakor ne bomo vrgli puške v koruzo, ni konec, dokler ni konec," na dan četrtega obračuna sporoča strateg Mavsov Jason Kidd.