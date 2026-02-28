Derbi med Oklahomo in Denverjem je bil nadvse vroč, v končnici zapele tudi pesti

Izidi:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 122:119 (podaljšek)
Boston Celtics - Brooklyn Nets 148:111
Milwaukee Bucks - New York Knicks 98:127
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 105:124
Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 127:121 (podaljšek)
Na tekmi rednega dela lige NBA sta se v Oklahomi udarili ekipi, ki bosta bržkone tudi letos napadali laskavi naslov prvaka. Aktualni šampioni iz Oklahome so po podaljšku strli goste iz Denverja (127:121). Derbi je bil nadvse vroč, v končnici tekme je prišlo tudi do petelinjenja.
