Dallas ob Dončićevih 29 točkah klonil na domačem parketu proti Clippersom

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v ugodnem nedeljskem evropskem večernem terminu v domačem American Airlines Centru gostili zasedbo Los Angeles Clippers na čelu z njihovim prvim zvezdnikom Kawhijem Leonardom. Kljub dobri predstavi in novemu dvojnemu dvojčku slovenskega super zvezdnika Luke Dončića (29 točk, 10 skokov in štiri podaje) so morali Teksašani priznati premoč kalifornijskemu moštvu, ki je slavilo z izidom 112:98. Leonard je k zmagi Clippersov prispeval 30 točk, devet skokov in tri podaje.

Več sledi! Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 98:112 (20:22, 34:27, 25:30, 19:33)

(Luka Dončić: 29 točk, 10 skokov in 4 podaje za Dallas Mavericks).