Dallas ob odsotnosti Dončića klonil proti Houstonu

Poleg prvih dveh zvezdnikov ekipe iz Teksasa, Luke Dončića (poškodba leve stegenske mišice) in Kyrieja Ivringa (poškodba pete), so tekmo izpustili še Dante Exum, Maxi Kleber, Josh Green in Dereck Lively. Košarkarji Houstona so to s pridom izkoristili in si v prvi četrtini priigrali šest točk prednosti, za miren drugi del srečanja pa poskrbeli v drugi četrtini, ko so rezultatski naskok povišali na +17 (56:39).

S še večjo razliko so domačini dobili tretjo četrtino in se v končnico srečanja podali s prednostjo 29 točk, strategu Imu Udoki pa omogočili, da je v zadnjih minutah tekme nekaj igralnega časa namenil tudi košarkarjem, ki običajno ne igrajo. Mavsi so zadnjo četrtino sicer dobili, kljub temu pa domov odšli z visokim porazom 122:96.