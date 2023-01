Dallas ob skromnem večeru Luke Dončića nemočen v Portlandu

Košarkarji Dallasa so visoko izgubili na gostovanju pri Portlandu, ki je izkoristil skromen večer Luke Dončiće in slavil s 136:119. Slovenski zvezdnik je dosegel 15 točk, deset asistenc in šest skokov, kar je njegov najslabši strelski izkupiček sezone. Ekipi se bosta vnovič pomerili v noči na ponedeljek.

Košarkarji Dallas Mavericksov so letos izgubili vse tekme, na katerih Luka Dončić ni igral. Podobno slabo pa jim gre, ko je njihov prvi zvezdnik nerazpoložen, kar se sicer zgodi zelo redko. 23-letni Ljubljančan je imel v Portlandu enega tistih večerov, ko mu met iz igre nikakor ni stekel. Zgrešil je vseh pet poizkusov za tri točke, od skupno 19 metov pa jih je zadel le sedem. Čeprav je soigralce znova lepo razigraval in ob šestih skokih vknjižil deset asistenc za nov dvojni dvojček, to še zdaleč ni bilo dovolj za uspeh Dallasa, ki je doživel še tretji poraz na zadnjih štirih tekmah, na vseh je gostoval. To je bil prvi poraz Dallasa proti Portlandu na tretji medsebojni tekmi v tej sezoni. Velja omeniti, da sta bila pri Dallasu tokrat zelo razpoložena Spencer Dinwiddie in Reggie Bullock. Prvi je bil s 25 točkami, za kar je potreboval zgolj 12 metov, najboljši strelec svojega moštva. Bullock je dosegel le točko manj in ob tem zadel kar osem od desetih metov za tri. Na drugi strani je bil vroč Damian Lillard (36 točk, deset podaj, pet skokov). Jusuf Nurkić pa je kraljeval pod obročema z 22 točkami in 11 skoki, odlično je izkoristil odsotnost najboljšega visokega košarkarja Dallasa Christiana Wooda, ki je zaradi težav z gležnjem dobil tekmo počitka. Jason Kidd tokrat ni mogel računati niti na že dlje časa poškodovane Doriana Finney-Smitha, Maxija Kleberja in Josha Greena. Teksašani so z razmerjem 24:20 na petem mestu zahodne konference, pred šestim Golden Stateom imajo tri zmage naskoka. Portland, ki je prekinil serijo kar petih zaporednih porazov, je z razmerjem 20:22 šele enajsto moštvo zahodne konference.