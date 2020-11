Dallas obljublja novo trgovanje: 'Nismo še zaključili'

"Nismo še zaključili. Radi bi izboljšali našo ekipo tako v obrambi kot v napadu," je jasen predsednik franšize Mavericks Donnie Nelson. S tem sicer Nelson ni razkril, ali se bodo poslužili več igralcev, ali bodo v enem košarkarju združili tako dobro obrambo, kot napad. Dallasove ambicije – te je potrdil tudi glavni trener moštva Rick Carlisle z besedami, da niso niti blizu konca trgovanja – so po zelo solidni končnici v pretekli sezoni kljub 'omejenemu' kadru znova zrasle. V taboru Mavsov čutijo priložnost, da bi lahko že v sezoni, ki prihaja, nadgradili rast zadnjih sezon. Seveda je temelj ekipe in preproda slovenski košarkarLuka Dončić, svoje je prinesel tudi latvijski velikan z mehko rokoKristaps Porzingis, ki pa zagotovo še lahko napreduje predvsem v napadalnih akcijah. Za podaljšanje pogodbe se je odločil še en pomemben člen, in sicer Tim Hardaway mlajši.

A finančnega prostora za proste igralce Dallas nima ravno veliko. Omejen je na slabih 8 milijonov evrov, skorajda jasno pa je, da se bodo Mavsi ozirali predvsem po visokih igralcih, ki so sposobni igrati bodisi na poziciji 4 ali 5. V igri so med drugim naslednja imena:Serge Ibaka,Paul Millsap, Aron Baynes, Hassan Whiteside in Christian Wood. A z izjemo Baynesa bo prihod vseh ostalih sila težaven, saj bi za to bilo potrebno trgovanje z drugimi ekipami. Dallas namreč nima dovolj velikega finančnega prostora. Vsekakor je to ovira, nikakor pa ne nemogoči posel.