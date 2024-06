Dallas odločen v TD Gardnu vrniti udarec Bostonu

V taboru Dallasa na drugi strani so zelo podrobno analizirali uvodno tekmo in v en glas poudarili, da tako slabo v napadu ne morejo odigrati dvakrat zapovrstjo. "Vemo, da bomo morali biti precej boljši v vseh elementih košarkarske igre, če se bomo želeli enakovredno kosati z odličnim tekmecem. Boston nas je na prvi tekmi nadigral v vseh pogledih, mi pa smo bili povsem neprepoznavni," pred drugo tekmo, ki se bo v noči na ponedeljek pričela ob 2.00, pravi strateg Mavsov Jason Kidd, ki kljub slabi igri na prvi tekmi močno verjame, da se lahko njegovo moštvo hitro vrne v igro.

Luka Dončić , Kyrie Irving in druščina se zavedajo (velikih) napak, ki so botrovale visokemu porazu na prvi finalni tekmi v Bostonu. Domači so s pomočjo bučne podpore nabito polnih tribun TD Gardna nadigrali tekmeca iz Teksasa in si tako pred drugo tekmo v seriji dodatno dvignili samozavest.

"Naši fantje skozi celotno končnico dokazujejo, da so vredni zaupanja in da jih nikoli ne smeš odpisati. Tudi tokrat verjamem, da se bomo znali odzvati na ustrezen način. Boston je zares odlična ekipa, a tudi mi imamo svojo računico. Do potankosti smo analizirali napake s prve tekme, tako da sem prepričan, da bomo na drugi tekmi videli povsem drugačen obraz Dallasa," samozavestno sporoča 51-letni strokovnjak.

Tudi prvi zvezdnik Dallasa ne dvomi v boljšo predstavo svojega moštva na drugi tekmi. "Če samo pogledamo najbolj izstopajoče elemente, v katerih nas je Boston nadigral, hitro pridemo do ugotovitve, da so to elementi, v katerih smo prav mi blesteli v letošnji končnici. To so skok, agresivna obramba in uspešno pripravljeni meti z razdalje. To so osnovne tri stvari, ki jih moramo na drugi tekmi nujno izboljšati, če želimo izenačiti serijo," se glavnih pomanjkljivosti v igri Dallasa s prve tekme zaveda Luka Dončić.