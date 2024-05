Medlih Dončića in Irvinga tokrat soigralci niso uspeli rešiti

Na drugi strani se je Oklahoma znova v napadu zares lahko zanesla zgolj na prvega zvezdnika Shaija Gilgeousa-Alexandra in Dallas se je na odmor med polčasoma odpravil z vodstvom 54:43, čeprav sta v prvih 24 minutah Irving in Dončić skupno zadela zgolj šest od 17 metov. Njuni soigralci so v tem času zadeli kar 15 od 27 metov iz igre in obeti pred drugim polčasom so bili dobri. V tretji četrtini se je postavljen vzorec nadaljeval, a Dallas nasprotnikom nikakor ni uspel pobegniti na prednost več kot 10 točk. Obe moštvi sta v tretji četrtini bili neučinkoviti pri metu iz igre in jasno je bilo, da še iščeta zmagovito formulo. Oklahoma je v tretji četrtini z delnim izidom 22:12 pošteno ugriznila v prednost Dallasa in jo pred zadnjo četrtino zmanjšala na zgolj 69:65.

Dallas je po medli predstavi na prvem obračunu serije z Oklahomo in porazu na naslednjih dveh tekmah pokazal popolnoma drugačen obraz. Izjemen pristop v obrambi in igra v napadu, ki ni bila odvisna zgolj od prvih zvezdnikov Luke Dončića in Kyrieja Irvinga sta poskrbela za vodstvo 2:1 v zmagah. Tudi na tretji tekmi je recept za uspeh ostal enak, vsaj na začetku tekme. Irving je svoj prvi koš na tekmi zadel šele štiri minute pred koncem prvega polčasa, kljub temu pa je odlično delo opravljal v obrambi in v napadu s podajami predvsem skrbel za točke svojih soigralcev, ki znova niso razočarali.

Luka Dončić v tretji četrtini ni dosegel točke, zadnjo je začel s petimi in svoje moštvo ohranjal v prednosti. Kljub temu se je nadaljevala neučinkovita igra obeh moštev, ki nikakor nista uspeli priti do visoke prednosti in napeta končnica je bila zagotovljena. Gilgeous-Alexander je vseskozi vztrajno seciral obrambo Dallasa, domači navijači pa so čakali na odgovor Dončića in Irvinga, ki se nikakor nista uspela zbuditi. Kazen je prišla tri minute pred koncem tekme, ko je Chet Holmgren Oklahomo s trojko popeljal do prve prednosti po 2:0 na začetku tekme. Minuto pred koncem tekme je Oklahoma povedla za pet točk (96:91) in Dallas se je znašel v velikih težavah.

Koš Derricka Jonesa 33 sekund pred koncem je zaostanek Dallasa znižal na 96:94, na drugi strani je met zgrešil Shai in Mavsi so imeli 12 sekund za napad. Dončić je dobil žogo v svoje roke, prekršek nad njim ga je poslal pred črto prostih metov. Dallas je celoten večer obupno izvajal proste mete (12:23) in Slovenec je zgrešil enega od dveh metov. Dallas je s točko zaostanka storil prekršek nad centrom OKC-ja Holmgrenom, ki je zadel oba za prednost 98:95. Na drugi strani je P.J. Washington tudi zgrešil enega od dveh prostih metov, Gilgeous-Alexander pa je z zadetima metom za črto prostih metov postavil končni izid 100:96 in serijo pred povratkom v Oklahomo izenačil na 2:2.

Pri Mavericksih je največ točk (21) znova zbral P.J. Washington (5/11 met za tri), Irving je ob metu 4/11 zbral zgolj devet točk in devet podaj. Pri domačih je pozitivno izstopal zgolj Derrick Jones, ki je ob metu iz igre 7/12 tekmo zaključil s 17 točkami in štirimi blokadami. Pri Oklahomi je blestel zanesljivi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 34 točk, 8 skokov in 5 podaj. 18 točk, 9 skokov in štiri blokade je dodal center Holmgren. 17 točk in 8 skokov (met iz igre 4/14) je dodal Luguentz Dort. Jalen Williams je ob metu iz igre 5/19 tekmo zaključil s 14 točkami, 9 skoki, 6 podajami in štirimi ukradenimi žogami.

Izid:

Dallas Mevricks - Oklahoma City Thunder 96:100

Luka Dončić je tekmo zaključil z 18 točkami, 12 skoki in 10 podajami. Met iz igre 6/20, met za tri 2/9, prosti meti 4/6.