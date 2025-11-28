Dallas okrepljen v spopad z Lakersi, Dončiću bo nasproti stal Anthony Davis

Luka Dončić je po februarski zamenjavi dvakrat igral proti Mavericksom. Najprej je v Los Angelesu v zmagi vpisal 19 točk, 15 skokov in 12 asistenc. Drugi obračun, v Dallasu, je bil veliko bolj čustven, po odlični predstavi pa je v novi zmagi prispeval 45 točk, osem skokov, šest asistenc in štiri ukradene žoge.
Proti svojemu nekdanjemu moštvu pa v Los Angelesu še ni zaigral Anthony Davis, ki je bil del šokantne zamenjave. V tej sezoni je zaradi težav s poškodbami zaigral na zgolj petih od 14 tekem. Dončić je na dosedanjih 13 obračunih v tej sezoni v povprečju dosegal 35 točk, 9 skokov in 9 asistenc, zagotovo pa mu motivacije pred obračunom ne manjka.
Prvič ga v vlogi športnega direktorja Dallasa ne bo spremljal Nico Harrison, ki je bil nedavno odpuščen. Mavericksi v obračun vstopajo v zelo slabi formi, saj so zmagali na zgolj petih od dosedanjih 19 obračunov, na drugi strani Lakersi s 13 zmagami na 17 tekmah zasedajo drugo mesto v zahodni konferenci.
