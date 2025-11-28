Dallas okrepljen v spopad z Lakersi, Dončiću bo nasproti stal Anthony Davis

Luka Dončić se bo v noči na soboto po našem času še tretjič od odhoda v Los Angeles soočil s svojim nekdanjim moštvom Dallasom. Tokrat se bo z nekdanjimi soigralci soočil pred domačimi gledalci. Po odličnem začetku sezone bo zagotovo zelo motiviran, na igrišča pa se vrača tudi košarkar, ki ga je zamenjal v Dallasu, Anthony Davis.

Luka Dončić je po februarski zamenjavi dvakrat igral proti Mavericksom. Najprej je v Los Angelesu v zmagi vpisal 19 točk, 15 skokov in 12 asistenc. Drugi obračun, v Dallasu, je bil veliko bolj čustven, po odlični predstavi pa je v novi zmagi prispeval 45 točk, osem skokov, šest asistenc in štiri ukradene žoge.

Luka Dončić in Anthony Davis v dresih Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks FOTO: AP icon-expand

Proti svojemu nekdanjemu moštvu pa v Los Angelesu še ni zaigral Anthony Davis, ki je bil del šokantne zamenjave. V tej sezoni je zaradi težav s poškodbami zaigral na zgolj petih od 14 tekem. Dončić je na dosedanjih 13 obračunih v tej sezoni v povprečju dosegal 35 točk, 9 skokov in 9 asistenc, zagotovo pa mu motivacije pred obračunom ne manjka.