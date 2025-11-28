Svetli način
Dallas okrepljen v spopad z Lakersi, Dončiću bo nasproti stal Anthony Davis

Los Angeles, 28. 11. 2025 19.46 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
18

Luka Dončić se bo v noči na soboto po našem času še tretjič od odhoda v Los Angeles soočil s svojim nekdanjim moštvom Dallasom. Tokrat se bo z nekdanjimi soigralci soočil pred domačimi gledalci. Po odličnem začetku sezone bo zagotovo zelo motiviran, na igrišča pa se vrača tudi košarkar, ki ga je zamenjal v Dallasu, Anthony Davis.

Luka Dončić je po februarski zamenjavi dvakrat igral proti Mavericksom. Najprej je v Los Angelesu v zmagi vpisal 19 točk, 15 skokov in 12 asistenc. Drugi obračun, v Dallasu, je bil veliko bolj čustven, po odlični predstavi pa je v novi zmagi prispeval 45 točk, osem skokov, šest asistenc in štiri ukradene žoge.

Luka Dončić in Anthony Davis v dresih Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks
Luka Dončić in Anthony Davis v dresih Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks FOTO: AP

Proti svojemu nekdanjemu moštvu pa v Los Angelesu še ni zaigral Anthony Davis, ki je bil del šokantne zamenjave. V tej sezoni je zaradi težav s poškodbami zaigral na zgolj petih od 14 tekem. Dončić je na dosedanjih 13 obračunih v tej sezoni v povprečju dosegal 35 točk, 9 skokov in 9 asistenc, zagotovo pa mu motivacije pred obračunom ne manjka.

Preberi še Dončić pred Dallasom: Prosim, naredite nekaj s parketom. Je spolzek in zelo nevaren

Prvič ga v vlogi športnega direktorja Dallasa ne bo spremljal Nico Harrison, ki je bil nedavno odpuščen. Mavericksi v obračun vstopajo v zelo slabi formi, saj so zmagali na zgolj petih od dosedanjih 19 obračunov, na drugi strani Lakersi s 13 zmagami na 17 tekmah zasedajo drugo mesto v zahodni konferenci.

los angeles lakers dallas mavericks nba
KOMENTARJI (18)

Oliguma
28. 11. 2025 20.38
AD naj gre v penzijo..on je svoje odšpilal. Dalas ga tokrat na silo forsira..to je njihov način..dela..tudi Luka so poškodovanega gnali..neštetokrat..kar se pri Lakersih ne bo zgodilo, ker znajo delati z fanti.
ODGOVORI
0 0
ata_jez
28. 11. 2025 20.33
Mogoče bo pa Nico prišel navijat za Teleta? 😁 Da pokaže, da mu ni vseeno?! 😁
ODGOVORI
0 0
komentator112
28. 11. 2025 20.17
+2
Luki, razfuki!🎉🎉
ODGOVORI
3 1
Puško v koruzo
28. 11. 2025 20.12
+2
Sekulić in Kek. To sta dva vrhunska strokovnjaka, ki kljub neuspehom reprezentanc nimata zamenjave. Enostavno ni boljših od teh dveh. Tako nam predsednika pravita. Lahko smo srečni da ju imamo.
ODGOVORI
3 1
Blue Dream
28. 11. 2025 20.23
+2
?Sekulič je izgubil v četrtfinalu proti kasnejšemu eropskemu prvaku Nemčiji? malo stika z realnostjo je pa tud treba imet
ODGOVORI
2 0
ata_jez
28. 11. 2025 20.35
Če lahko igralce poslovenijo, verjetno lahko tudi trenerje in ostali strokovni kader. Nico bi jima lahko pomagal. 😁
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
28. 11. 2025 20.48
Blue Dream ti nimaš stika z realnostjo. A veš kaj je realnost? To da imamo najboljšega košarkarja na svetu v peterki. Priti v četrt finale evropskega prvenstva z njim ni tak problem. Problem pa je, da mora Luka Sekuliču govoriti kako naj speljemo akcijo.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
28. 11. 2025 20.05
Prenosa pa ni nikjer izgleda
ODGOVORI
0 0
Nik24
28. 11. 2025 20.33
Jst ponavad gledam na dofu stream, so ameriški komentatorji ampak mi je celo bolš tko gledat
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
28. 11. 2025 20.42
hvala
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
28. 11. 2025 20.01
+1
Nasi igrajo.....pa nikje ne vidim , da se zgodba razvija
ODGOVORI
1 0
cekinar
28. 11. 2025 20.05
+3
zgodba se bo začela razvijat,ko bo Sekulić letel....
ODGOVORI
3 0
Ice_Cat
28. 11. 2025 20.07
+1
Zgleda da se lep cas neu
ODGOVORI
1 0
cekinar
28. 11. 2025 20.00
+1
Davisu pa tale ena obrv nikakor ne pride do izraza.
ODGOVORI
1 0
