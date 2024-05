Dallas po infarktni končnici do vstopnice za konferenčni finale

Na šesti tekmi serije med Dallasom in Oklahomo so gostje ob polčasu vodili za 16 točk, Mavsi pa so v drugem polčasu s šampionsko igro prišli do preobrata in si z rezultatom 117:116 zagotovili nastop v finalu zahodne konference. Luka Dončić se je ponovno podpisal pod trojni dvojček (29 točk, 10 podaj, 10 skokov).

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Tekmo v American Airlines Centru so boljše otvorili gostje, ki so si v uvodnih minutah, predvsem po zaslugi razpoloženega Luguentza Dorta, priigrali prednost desetih točk (6:16). Košarkarji Dallasa tega niso sprejeli in preko dveh trojk Luke Dončića ter dveh točk Kyrieja Irvinga z delnim izidom 8:0 zmanjšali zaostanek. Oklahoma je v nadaljevanju četrtine uspešno držala vodstvo, za prednost sedmih točk ob koncu prvih 12 minut spektakla pa je z izjemno trojko ob zvoku sirene poskrbel Jalen Williams (23:30).

Po nekoliko mirnejšem uvodu v drugo četrtino so sledili trenutki Shaija Gilgeous-Alexandra, ki je s šestimi zaporednimi točkami goste popeljal do prednosti 11 točk, Mavsi pa so odgovorili z delnim rezultatom 10:0 in zaostanek stopili na zgolj točko (37:38). Dallas je nadaljeval z dominanco in po tretji trojki Dončića slabih pet minut pred koncem druge četrtine prvič povedel (40:42). Gostje so se hitro pobrali, izid obrnili v svoj prid in v dobri minuti ponovno pobegnili na +9 (44:53). Razlika v točkah se je do glavnega odmora le še povečala, Oklahoma pa je ob polčasu vodila z najvišjo prednostjo na obračunu (48:64).

V začetku drugega polčasa je ponovno zablestel Williams, ki se je v dveh minutah in pol podpisal pod sedem točk, svoj delež pa je prispeval še Chet Holmgren in Oklahomo popeljal na +17 (60:77). Razigrani gostje so prebudili Dončića, ki je ob pomoči Irvinga zaostanek znižal na osem točk in Marka Daigneaulta prisilil v minuto odmora. Kratek odmor gostom ni pomagal, Dallas pa se je preko svojih prvih dveh zvezdnikov približal na štiri točke (73:77). Domači košarkarji so imeli v nadaljevanju ogromno težav v napadu, Oklahoma pa je na krilih Gilgeous-Alexandra še enkrat več pobegnila na dvomestno prednost. Končnica tretje četrtine je pripadla domačinom, ki so se v zadnjo četrtino podali z zaostankom sedmih točk (83:90).

Dallas - Oklahoma FOTO: AP icon-expand

Domačini so se ob vstopu v zadnjo četrtino zavedali, da lahko izid na semaforju obrnejo v svoj prid, omenjenemu cilju pa so se po sijajni trojki Irvinga dobrih sedem minut pred koncem tudi približali (95:97). Sledila je minuta odmora, po kateri je za izenačenje na 97 poskrbel Dereck Lively. Oklahoma je nato ponovno prevzela minimalno vodstvo in slednjega uspešno držala do trenutka, ko je P.J. Washington pridobil posest s skokom v napadu in s trojko poskrbel za evforijo v dvorani.

Tri minute in pol pred koncem tekme je svojo 29. točko vknjižil Dončić, domačine popeljal v vodstvo in goste prisilil v novo minuto odmora. Natanko dve minuti pred koncem se je Washington podpisal pod novo trojko in Mavse popeljal na +3, prednost pa je v nadaljevanju z metom iz nemogočega položaja povišal Derrick Jones. Na drugi strani je s trojko hitro odgovoril Gilgeous-Alexander in v nadaljevanju z zadetim prostim metom zaostanek manj kot pol minute pred koncem znižal na vsega točko (115:114). Holmgren je z izjemnim zabijanjem goste za nekaj trenutkov popeljal v vodstvo, Washington pa je na drugi strani dve sekundi in pol pred koncem tekme izsilil tri najpomembnejše proste mete svoje kariere. 25-letni Američan je ohranil mirno kri, zadel dva prosta meta in Dallas z izidom 117:116 popeljal v finale zahodne konference.

