Dallas po izjemni igri izenačil serijo proti Phoenixu

Jasno je bilo, da Teksašani po dveh porazih na gostovanju za vrnitev 'med žive' nujno potrebujejo večje število razpoloženih košarkarjev v napadu, ki bi 23-letnega Ljubljančana nekoliko razbremenili (pre)velikega pritiska tekmeca, ki se je Dončića lotil na vse možne načine. Nocojšnji obračun je za Dončića in druščino eden tistih ključnih, ki bo usmeril nadaljnji potek polfinalne serije na zahodu, kjer mnogi ne glede na vse boljši Dallas v zadnjih sezonah pričakujejo Phoenixovo uvrstitev v konferenčni finale. Slednji je po uvodni trojki odličnega organizatorja igre Devina Bookerja odlično vstopil v nocojšnji obračun, a je že v naslednjem napadu na drugi strani z enako mero vrnil Reggie Bullock (3:3). Do izida 7:7 je Phoenix še držal korak z Dallasom, nato pa je domači stroj začel mleti. Uvodnih pet točk Dončića je očitno opogumilo tudi ostale branilce Mavsov in krilnega centra Maxija Kleberja, da poskušajo predvsem z meti izza črte 6,75 metra. Po novih dve točkah Dončiča so domači v četrti minuti uvodne četrtine povedli za +7 (15:8), kar je prisililo gostujočega trenerja Montyja Williamsa v prvo minuto odmora na srečanju.

Pri Dallasu sta se v napadu razigrala Dorian Finney-Smith in že omenjeni Kleber, ki sta z uspešnimi meti za tri točke postopoma višala domačo prednost; ta je v sedmi minuti znašal 11 točk (24:13), po uspešno izvedenih prostih metih Spencerja Dinwiddieja v 10. minuti pa +13 (31:18). Minuto in pol pred koncem prve četrtine je strateg Dallasa Jason Kidd v igro poslal nekdanjega košarkarja takratne Union Olimpije Davisa Bertansa, ki je z uspešnima metoma izza črte pripomogel k ohranitvi lepe prednosti teksaškega moštva (37:25).

Agresivna obramba in izjemno razpoložena klop Dallasa v drugi četrtini

Tudi na začetku druge četrtine domači niso popuščali: še več, Bertans je po uspešnih podajah Dinwiddieja zadel še dve zaporedni trojki za +16 Dallasa v 15 minuti (43:27). Izjemen napadalni učinek domačega moštva je spravil na noge nabito polne tribune American Airlines Centra, ki je po novi trojki Dinwiddieja za vnovičnih +16 (46:29) preprosto eksplodiral od navdušenja.

Pri gostih je nato dvakrat zapored v ospredje stopil vselej bojeviti Jae Crowder, ki je z dvema trojkama nekoliko znižal zaostanek svojega moštva na -11 (35:46). Vstop latvijskega reprezentanta je zelo poživil igro Dallasa, a po lepi prednosti 17 točk sredi druge četrtine je sledil manjši padec, kar je tako kakovostno moštvo, kot je Dallas znalo izkoristiti. Po točkah 37-letnega veterana Chrisa Paula je zasedba iz Arizone dve minuti pred koncem polčasa uspela znižati svoj zaostanek na -7 (52:59). Do odhoda na 12-minutni odmor sta z uspešnim izvajanjem prostih metov Luka Dončić in Maxi Kleber uspela ohraniti 12 točk zaloge za drugi polčas (68:56).

Phoenix z dobljeno 3. četrtino ohranil upanje na preobrat

Tretjo četrtino so znova nekoliko bolje odprli košarkarji Phoenixa, ki so omejili napadalno uspešnost Dallasa. Slovenski zvezdnik se nikakor ni uspel razigrati, kar so gosti znali obrniti sebi v prid in v 28. minuti znižati svoj zaostanek na le pet točk razlike (63:68). Toda Dallas odgovarja z delnim izidom 7:0 za vnovičen rezultatski pobeg na +12 v 30. minuti (75:63).

Liga NBA, končnica, 2. krog (zahod), 4. tekma, izid:

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 111:101 (37:25, 31:31, 19:22, 24:23)