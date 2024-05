Dallas po izjemni predstavi Dončića in Irvinga do uvodne zmage v Minnesoti

Košarkarji Dallasa nadaljujejo z izjemnimi predstavami v letošnji končnici v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Potem ko so izločili Los Angeles Clippers in Oklahomo City Thunder, so z uvodno zmago na gostovanju v Minneapolisu proti Minnesoti Timberwolves s 108:105 na najboljši možni način odprli finalno serijo na zahodu. Najboljši posameznik obračuna je bil tudi tokrat neverjetni Luka Dončić, ki je 33 točkam dodal še osem podaj, šest skokov in tri ukradene žoge. Druga tekma bo prav tako v Minneapolisu v noči na soboto ob 2.30 z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO.

V izjemnem vzdušju nabito polnega Target Centra so košarkarji Minnesote bolje pričeli uvodno tekmo finalne serije zahoda proti moštvu Dallasa. Predvsem Jaden McDaniels je bil v prvi polovici uvodne četrtine nerešljiva uganka za obrambo Mavsov, obenem pa je v obrambi odlično skrbel za Luko Dončića, ki se na začetku tekme ni uspel razigrati. Po McDanielsovi tretji trojki sredi prve četrtine so domači povedli s +7 (15:8), in čeprav se je Dallas predvsem po zaslugi izjemno razpoloženega Kyrieja Irvinga vselej uspel rezultatsko približati, dve minuti in pol pred koncem pa celo povesti za točko (21:22), so varovanci trenerja Chrisa Fincha znova našli način, da do konca prve četrtine vzpostavijo prevlado na igrišču za lepih +6 pred nadaljevanjem dvoboja (33:27).

Največja razlika med tekmecema je bila v uspešnosti meta za tri točke. Medtem ko so jih Timberwolvesi v prvi četrtini iz 11 poskusov dosegli kar šest, je Dallas dosegel le eno iz sedmih poskusov. Obenem so domači pridoma izkoriščali prednost v protinapadih, iz katerih so dosegli 10 točk, Mavsi pa na drugi strani nobene. Toda tudi to ni bilo dovolj, da bi se Minnesota rezultatsko dodatno oddaljila. Še najvišjo prednost si je domača zasedba priigrala sredi druge četrtine po uspešnem polaganju Kyla Andersona, ko je ušla na +9 (41:32). Za ravnotežje v igri sta na drugi strani skrbela predvsem Irving in Dončić, ki se je točkovno priključil izkušenejšemu moštvenemu kolegu. Ob koncu prvega polčasa je imel prvi zvezdnik domačih Anthony Edwards priložnost, da bi svoje moštvo na veliki odmor popeljal z otipljivejšo prednostjo, a je zgrešil iz protinapada, kar je že v naslednjem napadu izkoristil Irving, ki je po uspešnem metu za tri točke prispeval še dodaten prosti met ob prekršku tekmeca. Volkovi so odšli na odmor s prednostjo treh točk (62:59).

Boljše nadaljevanje za rezultatski zasuk in veliko zmago Dallasa sredi Minneapolisa Irving in Dončić sta tudi na začetku drugega polčasa z imenitnimi podajami poskrbela, da se je pod obročem tekmeca razigral robustni Daniel Gafford. Ta je v uvodnem delu tretje četrtine nasprotniku nasul šest točk, Derrick Jones pa je po uspešno zaključenem protinapadu popeljal Dallas v vodstvo. Moštvi sta se nekaj časa izmenjevali v vodstvu, Minnesota ni vodila več kot za štiri točke, nato pa je avstralski reprezentant Josh Green s trojko poskrbel za vnovično minimalno vodstvo Dallasa (79:80). Edwards je z odličnimi vložki ob koncu tega dela igre poskrbel za minimalno vodstvo Minnesote pred zadnjimi 12 minutami tekme (83:82). Do izida 89:88 so domači še ohranjali minimalno vodstvo, nato pa je v ospredje stopil kdo drug kot Luka Dončić, ki je le na njemu svojstven način vodil igro Dallasa do velike zmage sredi Minneapolisa. Sprva je 25-letni slovenski reprezentančni kapetan priigral Dallasu vodstvo s +6 (89:95), v sami končnici dvoboja pa z mirnim izvajanjem prostih metov in izjemnim izborom drugih rešitev v napadu mirno pripeljal tekmo k srečnemu koncu za goste, ki so slavili s 108:105. Dončić se je ustavil pri 33 točkah, osmih podajah, šestih skokih in treh ukradenih žogah, Irving pa jih je dodal 30.

Minnesota pred začetkom serije v vlogi favorita Vse je torej pripravljeno za veliki boj med odličnima zasedbama Minnesote in Dallasa, ki sta na poti do konferenčnega finala na zahodu v ligi NBA prehodili zelo zahtevno pot. Mlada in nadarjena ekipa iz Minneapolisa je najprej izločila enega od glavnih favoritov za naslov prvaka Phoenix Suns in nato še branilce naslova iz Denverja. Dallas na drugi strani pa je v prvem krogu končnice opravil z izkušenim moštvom LA Clippers, v konferenčnem polfinalu pa je z izidom 4:2 v zmagah pristrigel peruti še Oklahomi na čelu z njenim prvim zvezdnikom Shaijem Gilgeousom-Alexandrom.

Zdaj je pričakovati novo razburljivo serijo, ki bi potnika v veliki finale letošnje sezone lahko določila šele na zadnji sedmi tekmi. Prednost domačega igrišča je na strani Anthonyja Edwardsa, Karla-Anthonyja Townsa in druščine, toda Dallas je že na predhodnih dveh obračunih z omenjenimi Clippersi in Oklahomo dokazal, da se ne bojijo nobenega izziva. Zahtevnejši nasprotnik kot je, z večjo vnemo se ga lotijo Luka Dončić, Kyrie Irving in ostali iz moštva Dallasa. Liga NBA, končnica, zahodna konferenca, finale, 1. tekma, izid:

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26)

(Luka Dončić: 33 točk, 8 podaj, 6 skokov in 3 ukradene žoge za Dallas Mavericks).