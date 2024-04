Dallas po neposredni uvrstitvi v končnico sproščeno v obračun proti Miamiju

Dallas je v finalu leta 2006 vodil že 2:0 v zmagah, a se je nato vročica zbrala in dobila naslednje štiri tekme za popoln preobrat ter osvojitev svojega premiernega naslova. Zgodba se je obrnila pet let kasneje, ko je Miami vodil z 2:1 v zmagah, nato pa so se zbrali Mavericksi in s tremi zaporednimi zmagami osvojili svoj prvi in zaenkrat edini naslov prvaka najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Miami je zmagal na petih izmed zadnjih sedem tekem, nazadnje je po podaljšku s 117:111 padla Atlanta. A Dallas je trenutno najbolj vroča ekipa lige, saj so na zadnjih 17 tekmah vknjižili kar 15 zmag. Izjemen niz Dallasa se je začel pred dobrim mesecem dni, ko so s 35 točkami, 11 skoki in 11 podajami Luke Dončića premagali prav Miami s 114:108. Na tej tekmi je Kyrie Irving dosegel tudi 23 točk, medtem ko sta bila pri vročici najboljša Terry Rozier (27 točk, 6 skokov, 11 asistenc) in Duncan Robinson (19 točk).