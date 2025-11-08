Dallas po novem porazu povsem na dnu lige NBA

Na tekmi košarkarske lige NBA, ki je štela tudi kot pokalna, sta se v Memphisu udarila Grizzlies in Dallas Mavericks. Slavili so gostitelji (118:104) in Teksašane pahnili povsem na dnu razpredelnice. Dallas na zahodu zavzema zadnje mesto. To je bil četrti zaporedni poraz nekdanje ekipe Luka Dončića.

Ja Morant FOTO: AP icon-expand

Košarkarji Memphis Grizzlies so s po 21 točkami Ja Moranta in Cedrica Cowarda dosegli prepričljivo zmago s 118:104 na domačem parketu nad oslabljenimi Dallas Mavericks v ligi NBA. Dallas, do šokantne menjave z LA Lakers moštvo slovenskega zvezdnika Luke Dončića, je vpisal četrti poraz po vrsti in je na zadnjem mestu lestvice zahoda. To je bila zmaga, ki je dvignila moralo ekipi Grizzlies, saj je zaradi napetosti med Morantom in trenerskim štabom izgubila štiri tekme zaporedoma. Dallas je svojo četrto tekmo odigral brez Anthonyja Davisa, ki je odsoten zaradi poškodbe leve mečne mišice.

V severnoameriški košarkarski ligi odmeva velika zmaga, ki so si jo priigrali člani zasedbe iz Milwaukeeja Bucks. Te je podžgalo 41 točk njihovega prvega strelca Giannisa Antetokounmpa. Bucks so začeli obrambo naslova v pokalu NBA z zmago 126:110 nad Chicago Bulls. S porazom so morali biki predati tudi mesto vodilne ekipe v vzhodni konferenci. Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA, Antetokounmpo, je dodal 15 skokov, devet podaj, dve ukradeni žogi in dve blokadi ter v zadnji četrtini dosegel 19 točk.

Košarkarji Detroit Pistons so s 125:107 premagali Brooklyn Nets in si zagotovili peto zaporedno zmago ter se zavihteli na prvo mesto v razvrstitvi vzhoda. Cade Cunningham je za Detroit dosegel 34 točk. Petkov spored onstran Atlantika je prinesel drugi večer skupinskega dela tako imenovanega pokala NBA, ligaškega turnirja med sezono, ki ga letos igrajo že tretjo sezono po vrsti.

Vseh 30 ekip je bilo z žrebom razdeljenih v šest skupin po pet ekip za tekme po krožnem sistemu, tekme pa se upoštevajo tudi v lestvici rednega dela sezone. Osem ekip se bo uvrstilo v četrtfinale pokala, ki bo potekal 9. in 10. decembra, zadnje štiri pa se bodo 13. decembra pomerile v Las Vegasu v polfinalu, 16. decembra pa v finalu.

Victor Wembanyama FOTO: Profimedia icon-expand

Victor Wembanyama in San Antonio Spurs so s 121:110 dosegli zmago nad Kevinom Durantom in Houston Rockets ter raketam preprečili šesto zaporedno zmago. Harrison Barnes je dosegel 24 točk, Wembanyama in Julian Champagnie pa sta za San Antonio dodala po 22 točk. Wembanyama je našel zmagoviti način, potem ko je bil v prvem polčasu omejen na le štiri točke. Alperen Sengun je dosegel 25 točk z devetimi skoki in osmimi podajami, dvakratni prvak lige NBA Durant je dodal 24 točk za Houston, ki je v prvem polčasu vodil z 11 točkami razlike.

Vodilna ekipa zahoda Oklahoma City Thunder, aktualni prvaki lige NBA in podprvaki v pokalu za Bucksi v prejšnji sezoni, so v Sacramentu zlahka premagali Kings s 132:101. Isaiah Hartenstein je dosegel 33 točk in 19 skokov, Shai Gilgeous-Alexander pa je dodal 30 točk za Thunder, ki so si odločno opomogli od prvega poraza v sezoni.

Nikola Jokić FOTO: AP icon-expand

Zvezdnik Denverja Nikola Jokić je dosegel 26 točk, devet skokov in devet podaj, s čimer so Nuggets s 129:104 premagali ekipo Golden State Warriors, ki ni mogla računati na bolnega Stepha Curryja. Člani zasedbe Minnesota Timberwolves so svojo pokalno kampanjo začeli s prepričljivo zmago nad Utah Jazz s 137:97. Zvezdnik T'Wolvesov Anthony Edwards, ki je odigral svojo drugo tekmo po štirih izpuščenih zaradi nategnjene zadnje lože, je dosegel 37 točk, Julius Randle pa je za zmago dosegel trojni dvojček z 19 točkami, 10 skoki in 12 podajami.

Cleveland Cavaliers so v Washingtonu s 148:114 premagali slabe Wizards, ki so vpisali še sedmi poraz po vrsti. Donovan Mitchell je vodil uravnotežen napad Cavsov z 24 točkami. Darius Garland jih je dodal 20, Evan Mobley pa 18, sedem igralcev Clevelanda je doseglo dvomestno število točk. Miami Heat so v prvi četrtini dosegli rekordnih 53 točk in zmagali nad Charlotte Hornets s 126:108. Izidi:

Orlando Magic - Boston Celtics 123:110 Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 114:148 Atlanta Hawks - Toronto Raptors 97:109 Brooklyn Nets - Detroit Pistons 107:125 San Antonio Spurs - Houston Rockets 121:110 Miami Heat - Charlotte Hornets 126:108 Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 118:104 Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 126:110 Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 137:97 Denver Nuggets - Golden State Warriors 129:104 Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 101:132