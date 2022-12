Dallas po razburljivi končnici do zmage v Denverju

V Denverju je ekipa iz Kolorada začela z izjemno predstavo in v uvodu povedla z 8:0, a je bilo navdušenje na tribunah kratko, saj je Dallas vrnil z enako mero in izid poravnal. Vsaj v uvodu so gostitelji našli tudi recept, kako ustaviti Luka Dončića, ki je v uvodnih devetih minutah trikrat neuspešno vrgel žogo proti košu, nato pa vendarle prebil led in začel zadevati. Do konca četrtine je dodal dve trojki, do polčasa pa že dosegel skupaj 15 točk. Ljubljančan se je razigral in po treh četrtinah, ko je dosegel zadnjih sedem točk za svojo ekipo, imel v statistiki tudi nov trojni dvojček. Dallas je šel v zadnji del s petimi točkami prednosti in jo povišal celo na sedem, a Denver ni popuščal. Tudi vodstvo 111:101 štiri minute pred koncem ni bilo dovolj za mirno končnico. Bruce Brown in Nikola Jokić sta dosegla 11 zaporednih točk in 37 sekund pred koncem so gostitelji povedli za točko.