Dallas po slabem prvem polčasu brez možnosti v Sacramentu

Izidi:
Sacramento Kings - Dallas Mavericks 113:107
Orlando Magic - Denver Nuggets 127:126
New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 114:123
Atlanta Hawks - New York Knicks 125:128
Miami Heat - Indiana Pacers 142:116
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 103:112
Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 117:100
Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 107:123
San Antonio Spurs - Utah Jazz 114:127
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.