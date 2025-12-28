Dallas po slabem prvem polčasu brez možnosti v Sacramentu

Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA sta se v dvorani Golden 1 Center pomerila domači Sacramento in Dallas. Gostitelji so vse dvome o zmagovalcu rešili še v prvem polčasu, ko so na odmor odšli s petnajstimi točkami prednosti. Gostje iz Teksasa se v nadaljevanju nikoli niso prav zares vrnili v igro za zmago. Najboljši strelec tekme je bil Dallasov Cooper Flagg s 23 točkami.