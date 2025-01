Dallas po slabi končnici tekme izgubil v Charlottu

To je šesti zaporedni poraz Dallasa na gostovanjih in deseti na zadnjih 14 tekmah oziroma od božiča, ko se je poškodoval Luka Dončić. Mavsi so po 20. porazu v sezoni ostali na sedmem mestu na zahodu, ki vodi v razigravanje za končnico. Do četrtega mesta jih ločijo tri zmage.

Poleg Dončića so pri Dallasu manjkali še Quentin Grimes, Jaden Hardy, Dwight Powell, Dereck Lively in Dante Exum. Najboljša strelca Dallasa sta bila Kyrie Irving s 33 točkami in Daniel Gafford, ki je 31 točkam dodal 15 skokov.