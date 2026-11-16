Dallas po sramotni prvi četrtini zaostajal za neverjetnih 33 točk

Dallas Mavericksi so bili na gostovanju pri Boston Celticsih od začetka do konca tekme v zaostanku. To samo po sebi ne bi bila nobena sramota, saj so bili domačini, ki na vzhodu zasedajo prvo mesto, v vlogi izrazitega favorita. Kljub temu pa nihče ni pričakoval, da se bo prva četrtina odvila tako, kot se je.

Prvaki iz leta 2024, takrat so v finalu porazili prav Mavse, so nasprotniku v uvodnih 12 minutah nasuli kar 42 točk, sami pa jih prejeli zgolj devet. Prvo četrtino so tako dobili s 33 točkami razlike, kar je največja razlika po uvodni četrtini na tekmi Lige NBA po letu 1987. Nadaljevanje je bilo malce bolj izenačeno, tako da so Mavsi klonili "zgolj" s 131:94.