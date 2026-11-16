Dallas po sramotni prvi četrtini zaostajal za neverjetnih 33 točk

Dallas Mavericksi so bili na gostovanju pri Boston Celticsih od začetka do konca tekme v zaostanku. To samo po sebi ne bi bila nobena sramota, saj so bili domačini, ki na vzhodu zasedajo prvo mesto, v vlogi izrazitega favorita. Kljub temu pa nihče ni pričakoval, da se bo prva četrtina odvila tako, kot se je.
Prvaki iz leta 2024, takrat so v finalu porazili prav Mavse, so nasprotniku v uvodnih 12 minutah nasuli kar 42 točk, sami pa jih prejeli zgolj devet. Prvo četrtino so tako dobili s 33 točkami razlike, kar je največja razlika po uvodni četrtini na tekmi Lige NBA po letu 1987. Nadaljevanje je bilo malce bolj izenačeno, tako da so Mavsi klonili "zgolj" s 131:94.
"Nismo igrali na dovolj visoki ravni in to je nekaj, nad čimer lahko imamo nadzor. Na tekmah, ki se igrajo na takšni ravni, moramo preprosto odigrati bolje, tako kot smo pred nizom gostovanj," je po tekmi povedal Cooper Flagg. Ta je s soigralci zdaj končal serijo treh tekem v gosteh, ki je bil zares slaba – najprej so v Minnesoti izgubili za 39 točk, Cleveland je nato vknjižil 10 točk več, za konec pa jih je Boston premagal za 37 točk.
"Igrali so na izjemno visoki ravni in po takšni tekmi se moramo pogledati v ogledalo in odločiti, ali želimo tudi mi igrati tako dobro in ali je naša želja takšna kot njihova," je o Bostonu dejal Flagg, ki je s soigralci zdaj pri izkupičku sedmih zmag in sedmih porazov.
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