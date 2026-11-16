Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dallas po sramotni prvi četrtini zaostajal za neverjetnih 33 točk

Boston, 16. 11. 2026 14.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Boston Celtics - Dallas Mavericks

V noči na ponedeljek sta se v TD Gardnu srečali ekipi Boston Celtics in Dallas Mavericks. Domači so tekmo odločili že v prvi četrtini, ki so jo dobili z izidom 42:9, kar je največja razlika v tem delu tekme po letu 1987. Moštvo, pri katerem je dolgo navduševal Luka Dončić, se je tako podpisalo pod neslaven rekord Lige NBA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dallas Mavericksi so bili na gostovanju pri Boston Celticsih od začetka do konca tekme v zaostanku. To samo po sebi ne bi bila nobena sramota, saj so bili domačini, ki na vzhodu zasedajo prvo mesto, v vlogi izrazitega favorita. Kljub temu pa nihče ni pričakoval, da se bo prva četrtina odvila tako, kot se je.

Prvaki iz leta 2024, takrat so v finalu porazili prav Mavse, so nasprotniku v uvodnih 12 minutah nasuli kar 42 točk, sami pa jih prejeli zgolj devet. Prvo četrtino so tako dobili s 33 točkami razlike, kar je največja razlika po uvodni četrtini na tekmi Lige NBA po letu 1987. Nadaljevanje je bilo malce bolj izenačeno, tako da so Mavsi klonili "zgolj" s 131:94.

Cooper Flagg in Jayson Tatum
Cooper Flagg in Jayson Tatum
FOTO: Profimedia

"Nismo igrali na dovolj visoki ravni in to je nekaj, nad čimer lahko imamo nadzor. Na tekmah, ki se igrajo na takšni ravni, moramo preprosto odigrati bolje, tako kot smo pred nizom gostovanj," je po tekmi povedal Cooper Flagg. Ta je s soigralci zdaj končal serijo treh tekem v gosteh, ki je bil zares slaba – najprej so v Minnesoti izgubili za 39 točk, Cleveland je nato vknjižil 10 točk več, za konec pa jih je Boston premagal za 37 točk.

Preberi še 'Takšne malomarnosti si ne smemo privoščiti'

"Igrali so na izjemno visoki ravni in po takšni tekmi se moramo pogledati v ogledalo in odločiti, ali želimo tudi mi igrati tako dobro in ali je naša želja takšna kot njihova," je o Bostonu dejal Flagg, ki je s soigralci zdaj pri izkupičku sedmih zmag in sedmih porazov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka liga nba boston celtics dallas mavericks

Namučili Crveno zvezdo, sledi pomemben obračun z Burgosom

24ur.com Četrti zaporedni poraz Dallasa
24ur.com Dončić: Preveč smo se sprostili
24ur.com Boston upravičil vlogo favorita in razbil Dallas na prvi tekmi finala
24ur.com Po izjemnem drugem polčasu 'norega' Dončića Dallas do preobrata in zmage v Houstonu
24ur.com Dallas ugnal Indiano in prekinil niz porazov
24ur.com Dončić: Antetokounmpo je ta hip pred vsemi v ligi
24ur.com Dallas kljub trojnemu dvojčku Dončića visoko poražen v Bostonu
Priporoča
  • slika
  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Borut Pahor pokazal fotografijo iz otroštva, ob njegovi pripombi se boste nasmejali
Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo
Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo
Luka Dončić s prisrčno gesto pokazal, kako zelo pogreša hčerki
Luka Dončić s prisrčno gesto pokazal, kako zelo pogreša hčerki
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
zadovoljna
Portal
Pri 57 letih skoraj gola stopila na oder in navdušila občinstvo
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Skoraj 40 let zakona kljub bolezni: njuna zgodba navdihuje milijone
Skoraj 40 let zakona kljub bolezni: njuna zgodba navdihuje milijone
vizita
Portal
Zakaj se po 40. letu maščoba nabira predvsem okoli trebuha? Razlog niso samo leta
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
cekin
Portal
Slovenija po razliki med bruto in neto izplačilom med zadnjimi tremi državami EU
Za en sam večer do 150.000 evrov: toliko bodo zaslužili največji glasbeni zvezdniki
Za en sam večer do 150.000 evrov: toliko bodo zaslužili največji glasbeni zvezdniki
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
moskisvet
Portal
Opekline, zobni odtisi in električni šoki: kaj se dogaja v tem muzeju?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
dominvrt
Portal
Policija objavila fotografijo mačke, Slovenci pa so navdušeni: 'Točno ve, kje je najbolj varno'
Koliko časa si mačka zapomni lastnika?
Koliko časa si mačka zapomni lastnika?
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
okusno
Portal
S temi triki bo miza videti kot iz restavracije
Okusno kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Okusno kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Domača jabolčna marmelada iz pečice, za katero potrebujete le dve sestavini
Domača jabolčna marmelada iz pečice, za katero potrebujete le dve sestavini
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
voyo
Portal
Spomin
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083