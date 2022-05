Dallas po velikanski prednosti do razburljivega zaključka in prve zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi finala zahodne konference iskali izhod iz dokaj nerešljivega položaja. Moštvo Golden State Warriors je v seriji vodilo z rezultatom 3:0. Toda v American Airlines Centru so bili v prvih treh četrtinah prepričljivo boljši domači košarkarji, ki pa so veliko prednost (99:70), v zadnji četrtini skoraj izgubili. Razburljiv zaključek srečanja in zmaga za domačo ekipo (119:109). Dallas je znižal izid v seriji na 1:3. Luka Dončić je prispeval 30 točk, 14 skokov in 9 asistenc. Tokrat je imel 23-letni Slovenec obilo pomoči tudi pri soigralcih. Dorian Finney-Smith (23 točk), Reggie Bullock (18) in Maxi Kleber (13) so zadeli več kot polovico svojih metov, tudi s črte za tri, Jalen Brunson je dodal 15 točk.

Košarkarji Dallasa so v četrto tekmo finala zahodne konference najmočnejše košarkarske lige na svetu vstopili z miselnostjo, da v letošnji sezoni še niso izgubili štirih zaporednih tekem. Poleg tega je bilo od četrte tekme odvisno tudi njihovo nadaljevanje sezone. Golden State Warriors so namreč vodili z rezultatom 0:3 v seriji. Uvodna četrtina se je začela precej izenačeno. Prvi je za dve točki zadel Jalen Brunson, ki je bil nato uspešen še pri prostem metu. Golden State je začel udarno in povedel s 7:11. Toda na drugi strani je Maxi Kleber z drugo trojko povedel Dallas v vodstvo (13:12). Šest minut do konca prve četrtine je bil rezultat izenačen na 16. Dallas je dobro minuto pred koncem s trojko Bullocka povedel (22:19). Luka Dončić je srečanje začel precej nerazpoloženo. Bullock ponovno uspešen pri metu za tri točke (25:20). Dončić je nato le zadel z razdalje in povedel domače v vodstvo z rezultatom 28:22. Dallas je prvo četrtino dobil (28:24), Dončić je prispeval 7 točk. Domači so zadeli šest trojk iz enajstih poskusov.

Drugo četrtino so bolje otvorili gostje. Golden State je prvi zadel za tri, v nadaljevanju so rezultat izenačili na 29 ter nato tudi povedli (29:31). Na delni izid 0:6 so hitro odgovorili domači. Dallas je na hitro zrežiral preobrat z delnim izidom 8:0 in povedel za šest točk (37:31). Davis Bertans in Reggie Bullock sta bila uspešna pri metu z razdalje. Bertans nato atraktivno za vodstvo 39:31. Kar 14:2 pa je bil delni izid za domače, Dallas je tako vodil že za deset točk (43:33). Dorian Finney-Smith s polaganjem do prednosti 15-ih točk (48:33). Nato pa že deveta trojka Dallasa ob več kot polovičnem izkupičku in vodstvo z rezultatom 51:35. Tudi Frank Ntilikina uspešen pri metu za tri točke. Pa Brunson ponovno za tri točke (54:37), asistiral je Luka Dončić. Dobri dve minuti pred koncem druge četrtine so bili domači v vodstvu z rezultatom 60:45. Košarkarji iz Teksasa so bili uspešni na vseh položajih, kar se je odražalo tudi na rezultatu. Tudi vsi štirje košarkarji, ki so vstopili s klopi, so se vpisali med strelce. Dallas je prvi polčas tako prepričljivo dobil z rezultatom 62:47. Dončić je v 18. minutah dosegel 13. točk, zbral pa je tudi 9 skokov in 3 asistence.

Bistveno bolj čvrsta obramba košarkarjev Dallasa je bila razlog za občutno boljši rezultat po prvem polčasu. Pri Warriors je bil v prvem delu najuspešnejši Stephen Curry s 15-imi točkami. Pred začetkom drugega polčasa je nekaj težav povzročala streha dvorane v American Airlines Centru, ko so dežne kaplje padale neposredno na parket. Toda to ni zmotilo domačih košarkarjev, ki so v začetku tretje četrtine povečali vodstvo na 22 točk (72:50). Izjemno razpoloženi Finney-Smith je dosegel že svojo 17. točko. Trener Bojevnikov Steve Kerr je zahteval minuto odmora. Toda ta ni zalegla, tudi v nadaljevanju so bili domači vroči, Reggie Bullock je s ponovno trojko popeljal Dallas v vodstvo (78:54). Sedaj je bil povsem razigran tudi slovenski zvezdnik, tudi on je bil uspešen z razdalje (81:56). Bullock je zadel že 17. trojko za domače (86:62). Festival trojk v režiji Dallasa, osma v tretji četrtini in ogromna prednost domačih (95:67). Razigrani in živahni košarkarji Dallasa so kazali povsem drugačen obraz kot na prvih treh tekmah. Rezultat tretje četrtne 99:70. Pred nami je bilo le še eno dejanje, toda zdelo se je, da priigrane prednosti ne morejo več zapraviti. Dallas bo, kot kaže preživel prvo zaključno žogico Golden Stata. Rezultat tretje četrtine pa v korist Mavsov, dobili so jo z rezultatom 37:23.

Na začetku zadnje četrtine so gostje nekoliko oživeli in znižali svoj zaostanek na 20 točk (99:79), kar je prisililo trenerja Jasona Kidda, da vzame odmor. Finney-Smith nato atraktivno (101:79). Golden State je uspel na hitro znižati svoj zaostanek na 18 točk (101:83). Skorajda prepolovljena prednost Dallasa (107:91) dobrih pet minut do konca srečanja. Moses Moody je zadel za tri točke in približal Bojevnike (108:94), odgovoril je Dončić z metom za dve točki, toda Moody kasneje ponovno uspešen za tri (110:97). Dobre tri minute pred koncem srečanja je bila prednost Dallasa le še osem točk. Delni izid gostov pa 32:11. Domači so se povsem zaustavili ter znova trepetali, zmaga se ni zdela več tako samoumevna. Pred nami je bil precej razburljiv zaključek tekme. Dobro minuto pred koncem tekme je Dallas vodil za 10 (117:107). Čas je bil na strani domačih, Dallas je preživel, končni rezultat tekme pa 119:109. Naslednji obračun nas čaka že v noči na petek (3.00). Ali lahko ekipa iz Teksasa piše zgodovino in zrežira popolni preobrat? Statistika sicer ne govori v korist ekipe iz Dallasa, saj se še nikoli v 75-letni zgodovini lige NBA ni zgodilo, da bi katero od moštev v končnici zapravilo prednost s 3:0. Le trem od 146 ekip v takšnem zaostanku je uspelo sploh izsiliti odločilno sedmo tekmo. Vse bomo videli že prav kmalu.

