Dallas pokazal zobe in se v prestolnici vrnil na zmagovalne tirnice

Košarkarji Dallasa so se po porazu v New Orleansu ekspresno vrnili na zmagovalna pota. V Washingtonu so domače čarovnike zanesljivo ugnali s 130:117, potem ko so od prve četrtine vodili z dvomestno prednostjo. Najboljši strelec Mavericksov je bil Tim Hardaway Junior z 31 točkami. Luka Dončić jih je prispeval 26, zraven pa dodal še deset podaj in sedem skokov.

Trener Dallasa Jason Kidd se je moral znajti brez Kyrieja Irvinga, ki mu je zaradi težav z levim stopalom namenil nekaj počitka. Odsotnost 31-letnega zvezdnika se ni poznala, saj je v napadu njegovo breme odlično prevzel le teden dni starejši Tim Hardaway Junior. Zadel je sedem od enajstih metov za tri in bil skupaj z Luko Dončićem najzaslužnejši za deveto zmago sezone. Slovenski as je bil večer prej sila nerazpoložen v New Orleansu, ko je ob visokem porazu (110:131) vknjižil najslabši izkupiček sezone – 16 točk. Tokrat jih je prispeval 25, soigralce pa razigral z desetimi podajami. Po osmih izgubljenih žogah proti pelikanom jih je tokrat izgubil "le" tri, zadel pa je tudi štiri od enajstih metov z razdalje. 24-letni organizator igre je 21 točk dosegel v prvem polčasu. Od tega kar 11 v prvih štirih minutah in 20 sekundah, ko je s trojko za 21:11 poskrbel za prvo dvomestno prednost na tekmi. Domači čarovniki so vodili le v uvodnih minutah tekme, potem pa je Dallasu še pred koncem prve četrtine uspel delni izid 25:8, po katerem je bila prednost gostov vse do konca dvomestna. Vprašanje o zmagovalcu je bilo tako razrešeno že dolgo pred koncem obračuna. Košarkarji Dallasa so na 12. tekmi sezone še desetič presegli mejo 15 zadetih trojk, tokrat so jih zmogli 17. "V Washington smo prišli ob štirih zjutraj, a je Luka soigralcem postavil pravi zgled, da izgovori o utrujenosti ne pridejo v poštev. V njihovi igri je bilo videti ogromno zrelosti in medsebojnega zaupanja. Opravili so izjemno delo," je bil z zmago zadovoljen Kidd. Derrick Jones Junior je z 20 točkami pristavil pomemben delež pri zmagi Dalalsa v Washingtonu. FOTO: AP Dereck Lively II, ki je za 17 točk zgrešil le enega od osmih metov iz igre. Ujel je devet odbitih žog (od tega kar štiri v napadu), eno ukradel in podelil dve blokadi. Pri Wizardsih, ki so doživeli še četrti zaporedni poraz, je Kyle Kuzma prispeval 22 točk. Jordan Poole jih je dodal 16, eno manj pa Deni Avdija. Dallas je z deveto zmago sezone ohranil stik z vrhom zahodne konference. Vodilni Denver ima enako število zmag, a poraz manj. "Pred nami je še ogromno izzivov, vendar igramo odlično. Ne gre se samo za zmagovanje, bolj je pomembno, kako igraš, da prideš do zmage," je bil z nogami trdno na tleh rezervist Seth Curry, ki sploh ni zgrešil iz igre (6/6) in se je na koncu ustavil pri 15 točkah.