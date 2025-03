Dallas prekinil serijo porazov, Denver visoko izgubil

Najučinkovitejši posameznik tekme med Dallasom in Detroitom je bil igralec slednjih Cade Cunningham , ki je vknjižil kar 35 točk. Pri domačih je le štiri manj zabeležil Spencer Dinwiddie , 27 pa jih je dodal PJ Washington . Za Dallas je to tretja zmaga na zadnjih 14 obračunih.

Na gostovanju Denverja v Detroitu je Aaron Gordon dosegel 23 točk za Nuggetse, ki so izgubili drugič zapored in so sedaj tik za petami ekipi Los Angeles Lakers Luke Dončića. Lakersi so tretji na zahodnem delu lige in bodo v noči na nedeljo gostili Chicago Bullse. Deni Avdija je s 36 točkami, osmimi skoki in sedmimi asistencami popeljal Portland do zmage nad Denverjem, ki je bil že tretjo zaporedno tekmo brez glavnega centra in srbskega zvezdnika Nikole Jokića.

Trail Blazersi so prevladovali predvsem v drugem polčasu, dobili so ga s 74:50, in dosegli četrto zaporedno zmago. Portland je ostal na lestvici za Dallasom, ki je Detroit Pistons ugnal s 123:117, ter Phoenixom v boju za 10. mesto v zahodni konferenci ter s tem dvoboji za dodatna mesta, ki še vodijo v končnico.