Dallas premagal Phoenix, Dončić dosegel 50 (virtualnih) točk

Tudi v košarkarski ligi NBA so do nadaljnjega ustavili vse dejavnosti, ni več tekem in skupinskih treningov. Košarkarji so v (samo)izolaciji, večina pa vadi individualno in si čas krajša z igranjem video iger. V računalniški igri NBA2K20 sta se pomerili moštvi Dallasa in Phoenixa, virtualni Dončić pa je povedel Mavse do visoke zmage.

Luka Dončić rad sede za računalniško konzolo in odigra košarkarsko ali kakšno drugo video igro. V času, ko liga NBA miruje in košarkarji nimajo več skupinskih treningov in tekem in ni več druženja, so mnogi na ta način ohranili stik s košarko. Zvezdnik Dallasa je že večkrat dejal, da v prostem času rad poseže po tej vrsti zabave, saj kot kaže, tako ali drugače ne more brez košarkarske žoge. NBA moštvo Phoenix Suns je prvo organiziralo, da sta se virtualno pomerili ekipi Dallasa in Phoenixa. Tokrat le v igri NBA2K, sicer pa bi dvoboj obeh moštev moral biti na sporedu v soboto v ligi NBA, a so bile vse tekme odpovedane.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na omenjeni tekmi NBA2K je visoko zmagal Dallas (150:136), Dončić pa je v statistiko vpisal dvojnega dvojčka, dosegel je 50 točk in 19 skokov. Na Dallasovem klubskem Twitterju so zapisali: "Kaj ste pričakovali? Tudi v video igri je takšen kot v resničnem življenju." V imenu Dončića in ostalih zvezdnikov obeh moštev sta dvoboj odigrala profesionalca, kar se tiče računalniških iger, Antonio “UniversalPhenom” Saldivar, ki je igral za Sunse in Lawrence “Buddy” Norman za Mavse. Virtualna košarka je sicer izjemno popularna med igralci lige NBA, med tistimi, ki se zabavajo na ta način, so tudi Josh Hart, De'Aaron Fox, Trae Young, Patrick Beverley in drugi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dallas Mavericksi so bili v ligi NBA na zanesljivi poti v končnico, ob času prekinitve sezone so zbrali 40 zmag. Ob tem je 21-letni Ljubljančan dosegal vrhunske številke, v povprečju 28,7 točke, 9,3 skoka in 8,7 podaje na tekmo (odigral jih je 54) in je vodilni v ligi po števili trojnih dvojčkov.