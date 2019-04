Dallas pričakuje Philadelphio, Dončić vprašljiv

TEKMA

Dallas v zaključku sezone igra oslabljen, zato več priložnosti za igro dobivajo igralci s klopi. Ti so svojo priložnost dobro izkoristili na zadnji tekmi v Oklahomi Cityju, kjer so s 106:103 presenetljivo vzeli zmago Gromu. Philadelphia je varno zasidrana na tretjem mestu vzhodne konference in praktično ne more ne više ne niže, tako da tekma za 76erse ni tako zelo pomembna. Dallas se bori le še za to, da se izogne predzadnjemu mestu na zahodu. Je pa podatek, da Mavsi dvakrat zapored niso zmagali že vse od 7. februarja, dovolj zgovoren. Olajševalna okoliščina za Dallas bo ta, da danes pri gostih ne bo zaigral center Joel Embiid. Pri Dallasu je še vedno vprašljiv nastop Luke Dončića, ki je manjkal že na tekmi z Oklahomo, težave ima s stegensko mišico.

Zadnje štiri medsebojne obračune med omenjenima tekmecema so dobili košarkarji Philadelphie, vključno s prvo tekmo v aktualni sezoni, ko so v začetku januarja slavili na domačem parketu. Tedaj je Luka dosegel 14 točk, zbral 9 skokov in podelil 4 podaje.

Drugega slovenskega košarkarja v ligi NBA Gorana Dragića čaka tekma v Bostonu. Za obe ekipi je obračun zelo pomemben. Boston brani četrto mesto za prednost domačega terena v končnici vzhoda, Miami pa se krčevito bori za sedmo oz. mesto, ki še vodi v končnico vzhodne konference.

