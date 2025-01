Dallas pripeljal centra ob vseh težavah s poškodbami pod košem

Teksašani so morali potezo povleči, potem ko sta se za dlje časa poškodovala center Dereck Lively in krilni center Maxi Kleber. Prvi bo več tednov odsoten zaradi počene kosti v desnem gležnju, drugi pa si je zlomil kost v desnem stopalu ob zadnjem porazu proti prvakom Boston Celtics. Dallas je imel tako na voljo le enega pravega centra, in sicer Daniela Gafforda, zato so se zdaj obrnili na 27-letnega Kylorja Kelleyja, ki je doslej igral v razvojni ligi oziroma G league pri South Bay Lakers.